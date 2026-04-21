Les vétérans des Blazers attendus au tournant

Pour les Deni Avdija, Toumani Camara, Donovan Clingan ou encore Scoot Henderson, le Game 1 à San Antonio était une première à ce niveau de la compétition. De nombreux Blazers ont ainsi connu leur dépucelage en playoffs dans cette défaite où les Spurs ont su élever leur niveau en défense, sans que Portland n’arrive à respirer à cette hauteur.

« Ils étaient plus physiques que nous. Ils nous ont bousculés », constate et regrette le coach Tiago Splitter. « Cela ne peut pas arriver. On doit égaler leur impact physique, voire le dépasser. Ils ont gagné le match en transition donc on doit être prêt à sprinter, à revenir en défense. Ce fut essentiel dans cette rencontre. »

C’est notamment le travail des vétérans qui, eux, connaissent cette intensité. Mais les anciens ont manqué d’efficacité, de présence dans cette première manche. « Je n’ai pas été bon. Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités mais je n’ai pas bien joué », admet Jerami Grant, seulement 5 points à son compteur, avec un +/- de -25 !

Réaction attendue

Il ne fut pas le seul puisque Matisse Thybulle a passé 21 minutes sur le parquet et n’a marqué que 3 petits points quand Jrue Holiday a certes compilé 9 points et 11 passes, mais avec un vilain 4/15 au shoot dont 1/7 à 3-pts. Au fond, il n’y a guère que Robert Williams III qui fut au niveau, avec 11 points, 6 rebonds et 4 passes en 16 minutes.

« Mes tirs étaient bons, mais ne sont pas rentrés. C’est un constat négatif mais beaucoup de mes tirs étaient bons. Ce sont ceux que je prends habituellement », réagit Jrue Holiday, double champion NBA.

Si Tiago Splitter attend plus des jeunes comme des anciens dans la deuxième manche, il sait qu’une réaction de qualité passera par des vétérans plus présents et utiles.

« On doit faire mieux. Je peux leur crier dessus, les embrasser, mais ils doivent faire mieux. S’ils ne jouent pas bien, peut-être que je vais les laisser plus longtemps sur le banc », annonce l’entraîneur. « C’est ainsi. Ce sont les playoffs, ce n’est pas facile. On joue contre une bonne équipe. On doit être meilleur, tout simplement. »