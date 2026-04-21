Les Nuggets ont cru avoir fait le plus dur

C’est parfois le danger de faire un gros écart trop tôt dans un match. On se relâche, l’adversaire reprend confiance, et ensuite la dynamique change. C’est un peu ce qu’ont vécu les Nuggets cette nuit. Alors qu’ils menaient de 19 points en deuxième quart-temps (44-25), ils ont subi un violent retour de bâton.

Plus exactement, Anthony Edwards a pris le match à son compte, et les Wolves ont signé un 30-9 pour revenir dans le match, et même carrément creuser un écart (64-56) !

« Il y a une part humaine là-dedans. On essaie de surfer sur l’émotion, mais il faut se rappeler qu’un match dure 48 minutes » rappelle David Adelman à propos de ce deuxième quart-temps. « Ils ont inversé la tendance comme nous. Il y a beaucoup d’émotions, mais le score est à égalité. Parfois on peut s’emballer. Mais c’est les playoffs. Si on gagne d’un point, tout est parfait. Si on perd, tout est remis en question. Je sais comment ça fonctionne. »

Mais que s’est-il passé pour que les Nuggets subissent un tel « run » alors qu’ils semblaient maîtriser leur sujet ?

« On n’a tout simplement pas été solides » déplore le coach de Denver. « Randle sur pick-and-roll nous a posé des problèmes. Ils ont bien fait circuler le ballon d’un côté à l’autre. Ils nous ont obligés à multiplier les rotations. On a fait un bien meilleur travail en seconde mi-temps. On a changé les matchups, on a un peu croisé les défenses sur un-contre-un. On est sortis du système défensif dans lequel on était. Celui du premier match n’était pas mauvais avec ce groupe, mais eux ont mieux exécuté les choses. Il faut saluer Minnesota…. On a fait un très bon premier quart-temps, eux un très bon deuxième. Le match a en quelque sorte redémarré à partir de là. »

Minnesota s’essaie au « small ball »

Ce qui a perturbé les Nuggets, c’est aussi le choix osé des Wolves de tester du «small ball», pour plus de mouvements et plus de vitesse. Mais le coach de Denver sait que ses joueurs vont s’adapter pour la suite.

« Ils ont utilisé un cinq plus petit plus tôt. Randle a souvent glissé sur les pick-and-rolls, ce qui lui a donné un avantage pour attaquer le cercle » poursuit David Adelman. « Ça crée de l’hésitation défensive : est-ce qu’on switch, est-ce qu’on reste ? On s’est améliorés au fil du match, mais au final, ça s’est joué au rebond défensif. Le deuxième quart-temps, c’était beaucoup de circulation de balle, de pénétration et de tirs ouverts. C’est un quart-temps qu’on va analyser pour progresser. Les joueurs ont bien réagi aux ajustements. On sait qu’ils vont revenir avec certains cinq. À nous d’être plus prêts défensivement. Je connais ce groupe depuis longtemps. Ils ont conscience de la situation. Ils sont déçus, mais ils savent de quoi ils sont capables. On a déjà vécu beaucoup de séries comme ça. On a souvent été à 1-1. On va réagir positivement et être prêts pour la suite. »