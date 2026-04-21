À Cleveland, James Harden fait aussi parler son QI en défense

Sandro Mamukelashvili a eu beau attaquer sa main faible (droite), il a pris de vitesse James Harden sur son « drive ». Seulement au moment d’attaquer le cercle, Evan Mobley s’est interposé tandis que le barbu des Cavs a eu la bonne idée de couper la ligne de passe vers Scottie Barnes, qu’Evan Mobley venait de lâcher.

La tentative de passe en dernier recours de Sandro Mamukelashvili vers son coéquipier a ainsi été interceptée par James Harden. Cette interception, la cinquième de la rencontre, est survenue à quatre minutes de la fin. En voyant cette action, où la communication entre les deux Cavs a bien fonctionné, Kenny Atkinson s’est dit à lui-même : « C’est en partie pour cette raison qu’on a fait ce transfert pour l’obtenir. »

L’ancien joueur des Clippers n’est pas arrivé à Cleveland avec une réputation de défenseur d’élite, mais les Cavs ne manquent pas de souligner son impact de ce côté du terrain. « Les équipes adverses ne le ciblent pas. Il est intelligent, il est costaud et il est malin », énumère son coach. Sans manquer de mettre en avant son niveau de communication avec les autres donc.

« Le simple fait de parler pendant l’action est super. Je connais ses tendances maintenant, je sais qu’il peut aller sur le joueur suivant. Et le fait d’avoir ces conversations au préalable fait que, dans ces situations, vous savez déjà un peu ce qui va se passer et vous obtenez des interceptions comme ça », remarque Evan Mobley.

Sa communication accélère l’intégration

James Harden remarque aussi que ce facteur a eu son importance pour accélérer son intégration. « Notre communication pendant les matches, les jours d’entraînement ou n’importe quand est très, très importante. C’est ce qui peut nous faire franchir un cap. » À lui aussi, du fait d’évoluer avec le défenseur de l’année 2025.

« Quand le match devient serré, vers la fin, il sait monter d’un cran, se gérer et il sent quand les actions décisives arrivent en défense. Mais l’intelligence de jeu, et les mains… Il peut se faire battre sur une action mais il va chiper le ballon par derrière. Il y a beaucoup de nuances dans son jeu défensif », poursuit le coach en évoquant « un rating défensif de 94 » sur ce match, comme s’il parlait d’une note sur NBA 2K.

Donovan Mitchell sait que son alter-ego « possède évidemment un talent offensif de classe mondiale, mais la chose qui vous saute aux yeux dès son arrivée, c’est sa communication sur la défense. Moi, je suis là aux temps-morts à dire : ‘On pourrait faire ceci en attaque.’ Et lui, il est plutôt du genre : ‘Mec, on a juste besoin de faire trois stops de suite.’ C’est lui qui prend la parole là-dessus. On a le défenseur de l’année, mais quand vous avez un gars comme lui qui arrive et qui fait de la défense la priorité, cela signifie beaucoup pour le groupe. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.