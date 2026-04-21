Dirk Nowitzki, fan numéro 1 de Wemby : « Je n’ai jamais rien vu de tel ! »

À peine auréolé de son premier titre de Défenseur de l’année en NBA, Victor Wembanyama a reçu une autre honneur de taille : les louanges de Dirk Nowitzki !

Officiellement intronisé au Hall of Fame de la FIBA à Berlin hier, la légende des Mavs a partagé son admiration au sujet du début de carrière de « Wemby » qui, comme lui en son temps, est en passe de révolutionner le basket et la NBA par son style unique, avec la mobilité d’un Kevin Durant, mais culminant à plus de 2m20 !

Pour l’Allemand, il n’y a pas que l’attaque qui l’impressionne, mais aussi sa défense et sa façon d’intimider les adversaires une fois arrivés dans son champ d’intervention. Le pire, c’est que « Wemby » n’en est qu’à sa troisième saison, et son impact sur la ligue mais aussi dans le reste du monde est déjà impressionnant !

« Il est en train de changer le jeu à l’heure où nous parlons. Je n’ai jamais rien vu de tel », a-t-il déclaré. « Sa défense est tellement bonne qu’il change le jeu rien qu’en étant sur le terrain et en empêchant certains lay-up et tirs à 2-points que les autres équipes marqueraient habituellement (…). Tu regardes un match, tu observes Wemby, et tu te dis : ‘Mec, c’est un super mouvement’ … Allons à la salle demain pour travailler là-dessus. Apprendre les fondamentaux du jeu est un parcours qui ne s’arrête jamais ».

OKC déjà dans le viseur

Dirk Nowitzki a également été invité à commenter l’actualité alors que les playoffs viennent à peine de débuter.

Qui va bien pouvoir concurrencer OKC pour empêcher la bande de Shai Gilgeous-Alexander d’aller chercher un deuxième titre de suite ? Pour le « Wunderkid », la réponse est évidente : les Spurs ! Reste à savoir si la formation de Mitch Johnson est prête et suffisamment armée pour aller au bout dès cette année. En tout cas, Dirk Nowitzki y croit.

« Ils sont clairement prêts. Ils sont clairement au niveau. Bien sûr, la question qui se pose à propos des Spurs est : ont-ils suffisamment d’expérience ? Mais je pense que Wemby est en quelque sorte ce facteur X qui compense ça. Il équilibre tout ce qui touche à l’expérience. Ils vont certainement penser qu’ils en sont capables. C’est un adversaire coriace pour OKC. On l’a vu. Ils les ont battus environ trois fois autour de Noël. Ils ont tous les arrières qu’il faut et peuvent les attaquer. Je ne sais donc pas si c’est un an ou deux trop tôt. On verra bien. Ça va être une série de playoffs passionnante. Ils sont donc clairement en passe d’y arriver ».

Rendez-vous est pris pour la finale de conférence ? Avant cela, Oklahoma City devra se défaire de Phoenix puis du vainqueur de la série entre les Lakers et les Rockets. Les Spurs devront pour leur part venir à bout des Blazers puis se coltiner Denver ou Minnesota. Sacré programme !

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.