Le MVP de la nuit | Jayson Tatum libéré

Si les Celtics ont passé un dimanche tranquille, avec une large victoire face aux Sixers, Jayson Tatum en a été le grand artisan avec une performance des plus brillantes : 25 points à 9 sur 17 au tir, 11 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes. C’est du Tatum sextuple All-Star, membre de la First All-NBA Team depuis quatre ans, six semaines seulement après son grand retour sur les terrains.

« Ça fait partie du processus », a-t-il répondu lorsqu’on lui demande si ça l’agace qu’on le questionne sur sa forme physique. « Cela fera toujours partie de mon histoire, et c’est encore récent. Ça fait 48 semaines depuis mardi dernier, et ça ne me dérange pas d’en parler. J’ai conscience de la gravité de la blessure et tout ce qui entoure mon retour. Je suis fier de ce que j’ai accompli pour revenir jouer. Il y a eu beaucoup de jours où je n’étais même pas sûr de rejouer cette saison, encore moins d’avoir l’occasion de jouer aujourd’hui, donc je suis vraiment reconnaissant d’être dans cette situation. »

Toujours en convalescence ?

C’était en playoffs que Tatum s’était blessé, et 48 semaines plus tard, il est à son meilleur niveau pour dominer les extérieurs des Sixers, Paul George en tête. A le voir jouer, on a du mal à croire qu’il est toujours en phase de reprise.

«La principale différence, c’est que je suis encore en rééducation» répond-il lorsqu’on lui demande de comparer avec les autres campagnes de playoffs. «J’ai repris la compétition, évidemment, mais je continue la rééducation tous les jours, sauf les jours de repos. C’est vraiment ça le plus gros changement. J’essaie aussi de continuer à monter en régime. Je n’ai joué que 16 matchs, donc pour moi c’est surtout une question de condition physique. Et continuer la rééducation chaque jour pour me sentir mieux, plus fort, plus confiant. Ce sont des choses auxquelles je n’avais pas à penser avant.»

Le déclic avec le groupe de G-League

La conférence de presse a beaucoup tourné autour de sa rééducation, comme par exemple, sa présence au rebond, qui semble plus affirmée que dans le passé. Y’a-t-il eu un déclic physique ?

«Franchement, le moment où ça a changé, c’est quand j’ai joué en G-League, lors d’un scrimmage. C’était la première fois où je me suis dit : “OK, je peux peut-être revenir cette saison.” Ensuite, il y a eu des bons jours en rééducation qui ont boosté ma confiance : comment je me sentais, atteindre certains objectifs plus tôt que prévu… Parler avec mes coéquipiers après les matchs ou les entraînements, leur demander comment je paraissais, la confiance qu’ils m’ont donnée… ça a été très important.»

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.