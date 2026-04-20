Les Celtics ne veulent pas s’enflammer

L’attaque a fonctionné à plein régime, chaque joueur a apporté, l’adresse a été au rendez-vous et la défense a été intraitable : même si tout n’a pas été parfait, tous les voyants sont au vert du côté de Boston après le Game 1 largement remporté face à des Sixers toujours orphelins de Joel Embiid, et qui n’ont jamais vu le jour. Bien que tout se soit déroulé comme prévu, ne comptez pas sur les hommes de Joe Mazzulla pour se reposer sur leurs acquis.

Au contraire, et c’est bien souvent la tendance en playoffs, la vérité d’un jour n’est pas toujours celle du lendemain. Remporter le Game 1 ne donne ainsi aucune garantie pour la suite : les Celtics se préparent donc à une réaction de Philadelphie dès le Game 2.

« Il y a deux choses. D’abord, on doit comprendre qu’on a réussi un bon départ dans la série, et ensuite, que ça ne compte plus vraiment », a prévenu Joe Mazzulla. « Parce que dans 48 heures, on va devoir le refaire, et on s’attend à voir une meilleure version des deux côtés. On doit s’attendre à voir une meilleure version de nos adversaires et de nous-mêmes. La maturité et le caractère compétitif de nos gars font qu’ils s’en tiennent au processus pour nous donner une chance de gagner chaque soir, et c’est une constante. On a eu une bonne semaine d’entraînement et une bonne entame, mais ce n’est que le début. On a une longue série devant nous, et on doit être prêts. »

Le plus dur est à venir

La ligne de conduite du stratège de Boston est simple depuis le début de la présaison : « Progresser ». C’est ce à quoi tout le groupe va s’atteler, en gardant un œil sur l’engagement défensif, fer de lance de la victoire acquise lors du Game 1. Plus la défense sera agressive, plus les C’s auront de chances de remporter le prochain match.

« C’était du Celtics basketball », a résumé Jaylen Brown. « On a été une équipe qui a joué dur toute l’année, et ça ne peut pas changer maintenant que les playoffs ont débuté. Il s’agit juste de rester concentré, focalisé sur les détails, et de remporter la bataille. Il faut être l’équipe qui joue le plus dur, et simplement défendre. Notre attaque ne peut pas, à elle seule, nous faire gagner la série. C’est important, mais on doit s’assurer qu’on défend fort. Et ce soir, on a fait du super boulot. »

Jayson Tatum y est également allé de son avertissement pour éviter tout relâchement : « Il ne faut pas oublier les blessures, le fait que Philly a eu des gars absents pendant un certain temps. Ce n’est pas une équipe traditionnellement à sa place en tant que septième tête de série. C’est une équipe vraiment talentueuse, avec un super staff. Nick Nurse est un coach qui a été champion (…). Ils sont vraiment une équipe complète. Même sans Joel, il y a des gars talentueux, qui jouent dur. Il faut leur montrer du respect, sachant qu’ils vont mieux jouer au prochain match. Le prochain match va être plus dur. Ils vont faire des ajustements et on doit s’y préparer. »

Il y a en effet fort à parier que les Sixers ne feront pas un deuxième match de suite à 17% d’adresse à 3-points, après avoir rendu un triste 4/23 dans l’exercice…