LeBron James : « Ma mère a pu voir son fils et son petit-fils jouer en playoffs »

Bronny James fait bien partie de la rotation des Lakers. En l’absence de Luka Doncic et Austin Reaves, la rotation est bouleversée, et dans le Game 1 face aux Rockets, le fils de LeBron James est apparu dès le deuxième quart-temps. Un passage éclair, mais JJ Redick n’hésite plus à faire appel à lui, et ça rend très fier le papa.

« Il y a eu beaucoup de choses folles cette année pour moi. Déjà, j’étais sur le terrain avec mon fils dans un match de playoffs. C’est probablement la chose la plus folle qui me soit arrivée dans ma carrière » assure-t-il. « C’était tellement spécial d’être là avec lui, avec son frère, sa sœur, sa mère dans la salle, sa grand-mère aussi. C’est dingue. Ma mère a pu voir son fils et son petit-fils jouer en playoffs. Ça, c’est fou. »

LeBron James se souvient de sa première fois en playoffs

La ligne de stats de Bronny est largement négative avec 2 fautes et une balle perdue en quatre minutes, mais son passage n’a pas plombé le collectif, et son activité en défense permet de faire souffler Marcus Smart ou de perturber les arrières adverses. Avaient-ils discuté ensemble de cette éventualité de jouer ensemble, en playoffs ?

« On s’est tous préparés cette semaine, Bronny compris. Mais comme tout le monde pour son premier match de playoffs, il y a de la nervosité » confie LeBron James. « Tu peux essayer de te préparer, de dormir, de suivre ta routine habituelle mais une fois que tu entres sur ce terrain… Je me souviens de mon premier match de playoffs, en 2006 contre Washington, notre premier match à domicile après un long moment sans playoffs avec Cleveland. J’étais extrêmement nerveux. Dès que j’avais mis le pied sur le terrain, j’étais super tendu. »

Mais le « King » assure que ce n’est qu’une étape à franchir, et à dépasser.

« Une fois que tu évacues cette nervosité et que tu as ce premier match derrière toi, tu sais un peu mieux à quoi t’attendre. La prochaine fois qu’on fera appel à lui, il sera meilleur » conclut-il en direction de son fils.