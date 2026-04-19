Le 16/16 aux lancers-francs de Jamal Murray agace les Wolves

Malmenés en début de match par les Wolves, les Nuggets sont revenus dans la partie… grâce notamment aux lancers-francs de Jamal Murray. Le meneur de jeu a ainsi multiplié les passages sur la ligne, notamment dans le deuxième quart-temps (8/8 dans l’exercice). De quoi l’aider à rentrer dans le match, et agacer ses adversaires.

« Je pense avoir été victime d’une faute à chaque fois », a réagi l’intéressé en conférence de presse. « Je ne sais pas de quoi tout le monde parle. [C’étaient] de vraies fautes. »

Evidemment, ce n’était pas la même analyse dans le camp d’en face, notamment de la part de Chris Finch.

« 16 lancers francs, c’est beaucoup. C’est presque autant que ce que nous avons tenté pendant tout le match », a pesté le coach des Wolves. « Sur beaucoup de ces lancers dans le deuxième quart-temps, nous étions bien placés, il y avait de l’intensité physique mais les gars étaient droits. C’est lui qui provoque le contact, il se jette sur le côté puis il est récompensé pour ça. Jokic fait exactement la même chose. Nous devons être plus solides sur ce point. »

Utiliser l’adrénaline des Wolves contre eux

Maladroit et bousculé par les multiples défenseurs adverses (Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Ayo Dosunmu…), Jamal Murray a fait du judo, en retournant l’agressivité de ses adversaires contre eux.

« Lors du premier match, tout le monde est sous adrénaline. Tout le monde est enthousiaste. Tout le monde est un peu nerveux. On a le trac, c’est humain. Au fil des années, j’ai simplement appris à me détendre et à considérer ça comme un match comme les autres, en sachant que je vais jouer la majeure partie du match. Je n’ai pas besoin de forcer les tirs, le jeu viendra tout seul vers moi. C’est donc un état d’esprit différent. Je pense que ça me permet de marquer tous mes lancers francs ou simplement de jouer à mon rythme » détaille-t-il encore.

Pour Chris Finch, Jaden McDaniels et les autres vont devoir trouver la bonne intensité pour gêner le meneur de jeu du Colorado, sans l’envoyer systématiquement sur la ligne des lancers-francs.

« Il faut qu’on soit plus calmes », conclut ainsi le coach en direction de ses joueurs. « On est menés de sept points à trois minutes de la fin, ou quelque chose comme ça, et là, on se met à faire des fautes très haut sur le terrain. Ce genre d’actions nous coûte vraiment cher en playoffs, surtout face à une équipe expérimentée. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 75 35:22 48.3 43.5 88.7 0.4 4.0 4.4 7.1 1.7 0.9 2.3 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.