Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Nuggets remportent le premier round face aux Wolves

Publié le 19/04/2026 à 0:14
Modifié le 19/04/2026 à 1:24 Twitter Facebook

Denver s’impose dans un premier match âpre face à Minnesota (116-105). Malgré un départ difficile, les Nuggets ont su hausser le ton au retour des vestiaires pour prendre le contrôle de la série.

Les Nuggets face aux WolvesLes Nuggets et les Wolves se retrouvent dans le Colorado pour un nouvel épisode de leur rivalité, qui s’étale désormais sur plusieurs années. Est-ce l’horaire avancé ou bien la tension de ce début de série ? En tout cas, les joueurs de David Adelman ont bien du mal à rentrer dans leur rencontre.

Nikola Jokic, en particulier, semble surpris par l’énergie et l’intensité défensive de Jaden McDaniels et compagnie, qui se jettent dès qu’il touche le ballon. Ça semble parfois un peu brouillon mais ça fonctionne plutôt pas mal en début de rencontre, et ce sont bien les visiteurs qui prennent le meilleur départ. 23-33 après 12 minutes de jeu.

Pour ne rien arranger, Aaron Gordon prend sa troisième faute très rapidement et doit regagner le banc. Mais les coups de sifflet, comme les contacts, sont nombreux des deux côtés et Jamal Murray en profite.

Les Nuggets font l’effort dans le 3e quart-temps

Le meneur de jeu multiplie ainsi les passages sur la ligne de réparation, pour remettre son équipe dans le match. Mauvaise nouvelle pour Chris Finch et ses hommes : les deux équipes sont donc à égalité (62-62) à la mi-temps alors que Nikola Jokic n’a pas encore posé son empreinte sur le match…

Evidemment, le Serbe allait bien se réveiller à un moment ou un autre et il le fait au retour des vestiaires. Un 17-2 des Nuggets dans le troisième quart-temps donne le contrôle de la partie aux locaux, mais les Wolves n’abdiquent pas et ils reviennent à deux petits points (97-95) à six minutes de la fin de la rencontre.

Malheureusement pour Minnesota, Nikola Jokic inscrit un 2+1 qui fait du bien, alors que Julius Randle envoie un ballon dans les genoux de Rudy Gobert, qui se transforme en contre-attaque, et en rebond offensif du Joker.

Il reste encore du temps, mais c’est trop tard pour les Wolves, qui ne peuvent que regretter leur troisième quart-temps raté et s’inclinent donc au bout de ce premier match âpre (116-105). Une habitude désormais…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un vrai combat. Les arbitres ont eu du travail pour ce premier round entre les Nuggets et les Wolves : 42 fautes sifflées, une antisportive pour Jaden McDaniels pour avoir poussé Nikola Jokic dans le dos au rebond, le Serbe ayant joué avec du coton dans le nez pour arrêter un saignement à un moment donné…

– Nikola Jokic et Jamal Murray, solides au bon moment. Le Serbe a mal débuté le match, en perdant des ballons qui ont donné du rythme et de la confiance aux Wolves, alors que le Canadien a été très maladroit de loin (0/8) et de façon générale (7/22). Mais les deux hommes ont su réaliser les actions qu’il fallait, Nikola Jokic prenant petit à petit la mesure de l’agressivité défensive des Wolves et Jamal Murray allant chercher ses points sur la ligne des lancers-francs. De quoi rester les locomotives de David Adelman, même dans la tempête.

– Anthony Edwards et Julius Randle, au contraire… Le duo adverse a par contre failli dans les instants clés. Clairement, Anthony Edwards n’est pas à 100% et il a été perturbé par les stratégies défensives des Nuggets, qui ont mis beaucoup de monde face à lui. Julius Randle a lui carrément plombé son équipe sur certaines séquences.

Denver Nuggets / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 40 7/22 0/8 16/16 0 5 5 7 2 0 2 0 13 30 25
Nikola Jokic 40 11/19 2/7 1/1 1 12 13 11 3 1 5 0 9 25 37
Aaron Gordon 29 5/10 1/5 6/8 4 4 8 3 3 0 1 0 8 17 20
Cameron Johnson 33 5/12 2/7 0/0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 12 5
Christian Braun 36 4/10 2/3 2/2 1 7 8 1 2 0 0 0 0 12 15
Bruce Brown 21 3/7 1/2 1/1 2 5 7 3 2 5 1 0 7 8 18
Tim Hardaway Jr. 24 2/6 1/3 2/2 0 3 3 1 1 1 2 1 9 7 7
Spencer Jones 9 1/1 1/1 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4
Jonas Valanciunas 8 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 3 0 1 0 2 0 2
Total 38/87 10/36 30/33 8 39 47 27 17 7 13 1 116
Minnesota Timberwolves / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 38 7/19 2/9 6/7 0 9 9 7 4 0 3 3 -3 22 25
Rudy Gobert 38 8/9 0/0 1/5 3 7 10 2 1 1 3 0 -8 17 22
Julius Randle 31 7/16 0/3 2/2 1 6 7 2 4 0 1 0 -9 16 15
Jaden McDaniels 33 6/14 0/4 4/4 3 5 8 3 4 0 1 0 -17 16 18
Donte DiVincenzo 32 4/9 4/7 0/0 0 4 4 2 3 2 1 0 0 12 14
Ayo Dosunmu 28 5/10 3/7 1/1 0 0 0 1 2 1 1 0 -8 14 10
Naz Reid 17 2/6 1/2 0/0 0 3 3 2 4 1 2 0 -7 5 5
Mike Conley 11 1/1 1/1 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 3 7
Kyle Anderson 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Nah'Shon Hyland 5 0/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0 -2
Total 40/87 11/34 14/19 7 36 43 21 25 7 13 3 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK57
ATL55
CLE126
TOR113
DEN116
MIN105
LAL
HOU2:30

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Denver Nuggets en 1 clic

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes