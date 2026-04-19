Les Nuggets remportent le premier round face aux Wolves

Les Nuggets et les Wolves se retrouvent dans le Colorado pour un nouvel épisode de leur rivalité, qui s’étale désormais sur plusieurs années. Est-ce l’horaire avancé ou bien la tension de ce début de série ? En tout cas, les joueurs de David Adelman ont bien du mal à rentrer dans leur rencontre.

Nikola Jokic, en particulier, semble surpris par l’énergie et l’intensité défensive de Jaden McDaniels et compagnie, qui se jettent dès qu’il touche le ballon. Ça semble parfois un peu brouillon mais ça fonctionne plutôt pas mal en début de rencontre, et ce sont bien les visiteurs qui prennent le meilleur départ. 23-33 après 12 minutes de jeu.

Pour ne rien arranger, Aaron Gordon prend sa troisième faute très rapidement et doit regagner le banc. Mais les coups de sifflet, comme les contacts, sont nombreux des deux côtés et Jamal Murray en profite.

Les Nuggets font l’effort dans le 3e quart-temps

Le meneur de jeu multiplie ainsi les passages sur la ligne de réparation, pour remettre son équipe dans le match. Mauvaise nouvelle pour Chris Finch et ses hommes : les deux équipes sont donc à égalité (62-62) à la mi-temps alors que Nikola Jokic n’a pas encore posé son empreinte sur le match…

Evidemment, le Serbe allait bien se réveiller à un moment ou un autre et il le fait au retour des vestiaires. Un 17-2 des Nuggets dans le troisième quart-temps donne le contrôle de la partie aux locaux, mais les Wolves n’abdiquent pas et ils reviennent à deux petits points (97-95) à six minutes de la fin de la rencontre.

Malheureusement pour Minnesota, Nikola Jokic inscrit un 2+1 qui fait du bien, alors que Julius Randle envoie un ballon dans les genoux de Rudy Gobert, qui se transforme en contre-attaque, et en rebond offensif du Joker.

Il reste encore du temps, mais c’est trop tard pour les Wolves, qui ne peuvent que regretter leur troisième quart-temps raté et s’inclinent donc au bout de ce premier match âpre (116-105). Une habitude désormais…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un vrai combat. Les arbitres ont eu du travail pour ce premier round entre les Nuggets et les Wolves : 42 fautes sifflées, une antisportive pour Jaden McDaniels pour avoir poussé Nikola Jokic dans le dos au rebond, le Serbe ayant joué avec du coton dans le nez pour arrêter un saignement à un moment donné…

– Nikola Jokic et Jamal Murray, solides au bon moment. Le Serbe a mal débuté le match, en perdant des ballons qui ont donné du rythme et de la confiance aux Wolves, alors que le Canadien a été très maladroit de loin (0/8) et de façon générale (7/22). Mais les deux hommes ont su réaliser les actions qu’il fallait, Nikola Jokic prenant petit à petit la mesure de l’agressivité défensive des Wolves et Jamal Murray allant chercher ses points sur la ligne des lancers-francs. De quoi rester les locomotives de David Adelman, même dans la tempête.

– Anthony Edwards et Julius Randle, au contraire… Le duo adverse a par contre failli dans les instants clés. Clairement, Anthony Edwards n’est pas à 100% et il a été perturbé par les stratégies défensives des Nuggets, qui ont mis beaucoup de monde face à lui. Julius Randle a lui carrément plombé son équipe sur certaines séquences.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.