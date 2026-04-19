Le MVP de la nuit | Nikola Jokic voit déjà triple

À la fin du premier quart-temps de ce Game 1, Nikola Jokic comptait autant de pertes de balle (3) que de points, et ce n’est jamais bon signe…

Rudy Gobert et la défense des Wolves avaient trouvé la bonne distance avec le triple MVP pour prendre 10 points d’avance. À moins que le problème vienne des six jours de repos, et de la difficulté à se mettre en rythme.

« Un peu des deux » répond Nikola Jokic en conférence de presse. « En playoffs, c’est physique. Avec Jamal, on a beaucoup le ballon, donc parfois on se fait bousculer, attraper… et on perd le contrôle. Mais en deuxième mi-temps, on a mieux géré ça. En première mi-temps, surtout au premier quart-temps, on leur a donné trop d’opportunités faciles, et contre une équipe dangereuse, ce n’est pas acceptable. »

Effectivement, ce n’est qu’après la mi-temps que les Nuggets vont remettre Nikola Jokic au centre de leurs intentions offensives. Il a attaqué Rudy Gobert dès la première possession et marqué après avoir récupéré son propre rebond offensif. Trois actions plus tard, il a feinté le Français en tête de raquette avant de le dépasser pour un lay-up sans opposition. Et ce n’est pas la poussette dans le dos de Jaden McDaniels qui va le freiner.

Un 22e triple-double en playoffs

« Je regarde simplement ce qui se passe. Si je suis ouvert, je tire. Sinon, je joue. Je ne réfléchis pas trop à ça » poursuit-il à propos de son utilisation. « Sur le terrain, tu n’as pas vraiment le temps d’analyser, tu réagis simplement à ce qui se passe. On joue nos systèmes habituels. Certains sont pour moi, mais rien de spécial. »

À l’arrivée, les Nuggets arrachent ce Game 1, et Nikola Jokic signe son 22e triple-double en playoffs avec 25 points, 13 rebonds et 11 passes. Après avoir perdu quatre ballons en première mi-temps, il n’en perd qu’un en seconde mi-temps, et il a apprécie ce nouveau gros duel avec les Wolves.

« Certains disent que c’est la même équipe, mais je ne suis pas d’accord. Les joueurs ont plus d’expérience. Il y a aussi des joueurs différents, et parfois un seul joueur peut changer toute la rotation, la dynamique, le momentum » conclut-il. « Donc non, ce ne sont pas les mêmes équipes. Mais je pense que ce sera toujours intéressant quand on s’affronte. On a des schémas défensifs différents, eux aussi, donc ça donne un match vraiment intéressant. »