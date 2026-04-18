Larry Bird, Lula, Steve Kerr, Tiago Splitter… Une pluie d’hommages pour Oscar Schmidt

Véritable légende du basket mondial, Oscar Schmidt s’est éteint à l’âge de 68 ans. Et en quelques heures, les hommages se sont multipliés, des vestiaires NBA aux palais présidentiels.

L’hommage le plus fort est peut-être celui de Larry Bird. Les deux hommes partageaient une amitié rare, née d’une admiration mutuelle entre deux des plus grands scoreurs de l’histoire, qui n’ont pourtant jamais évolué dans la même ligue. C’est Larry Bird qu’Oscar Schmidt avait choisi pour le présenter lors de son entrée au Hall of Fame.

« Je l’ai toujours admiré et je le considérais comme un ami. Il était, sans aucun doute, l’un des plus grands joueurs à avoir jamais foulé un terrain. Ce fut un honneur quand Oscar m’a demandé de le présenter lors de son intronisation méritée au Hall of Fame. Mes sincères condoléances à la famille d’Oscar » a déclaré l’ancien joueur des Celtics, qui fut l’idole d’Oscar Schmidt, même s’ils avaient quasiment le même âge.

NBA, FIBA, Anderson Varejao…

Steve Kerr a lui réagi depuis Phoenix, avant le match de son équipe contre les Suns. « Il était l’un des plus grands shooteurs que j’aie jamais vus de ma vie » a expliqué l’entraîneur des Warriors, qui s’y connait dans le domaine…

La NBA a ainsi publié un communiqué officiel, saluant Oscar Schmidt comme « l’un des plus grands joueurs internationaux » de l’histoire du sport, « un shooteur légendaire ». Deux Brésiliens directement liés à la NBA ont d’ailleurs pris la parole. Tiago Splitter, l’entraîneur des Blazers et ancien joueur des Spurs, et Anderson Varejao, ancien des Cavaliers, ont tous deux partagé leurs émotions sur les réseaux sociaux suite à la mort du meilleur marqueur de l’histoire olympique. Pour eux, Oscar Schmidt n’était pas une légende abstraite : c’était le joueur qui avait ouvert la voie à toute une génération de basketteurs brésiliens vers le très haut niveau.

Les instances internationales ont aussi réagi rapidement. Le Secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis, a publié une déclaration qui résume assez bien la dimension mondiale du personnage.

« La profonde tristesse suscitée par le décès d’Oscar a été ressentie bien au-delà de la communauté du basket, tout comme la personnalité charismatique d’Oscar transcendait le terrain. Pour nous, Oscar était une figure emblématique de notre sport, une légende du basket FIBA, un scoreur prototypique — mais pour le monde entier, il était aussi une icône nationale brésilienne et une inspiration pour les jeunes athlètes partout dans le monde. »

Lula et Bolsonaro : un Brésil uni dans le deuil

C’est peut-être le signe le plus frappant de la stature d’Oscar Schmidt au Brésil : dans un pays politiquement très fracturé, « Lula » et Flavio Bolsonaro ont publié deux hommages très proches.

« Pendant des décennies, il a uni le pays autour des terrains avec des tirs inoubliables et un leadership incontestable. Son dévouement a élevé le nom du pays et a fait de lui une inspiration pour des générations d’athlètes et d’amoureux du sport » a ainsi déclaré Luiz Inacio « Lula » da Silva, l’actuel président du pays.

Flavio Bolsonaro, sénateur et fils de l’ancien président, a lui expliqué que le Brésil perdait « sa plus grande icône du basket », saluant son héritage mêlant détermination et amour du pays.

Le mot de la fin pour Felipe Schmidt, le fils de la « Main Sainte » : « Aujourd’hui le monde perd une idole, moi je perds mon père… Repose en paix, papa. Tu es dans le Hall of Fame de la vie. »