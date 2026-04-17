Oscar Schmidt, la « Main Sainte » du basket, s’est éteint à 68 ans

Il ne portait pas de bague de champion NBA. Il n’a même jamais joué dans la Grande Ligue américaine, refusant carrément un contrat des New Jersey Nets en 1984, préférant rester fidèle à son pays. Et pourtant, Oscar Schmidt restera comme l’un des scoreurs les plus redoutables que le basket mondial ait jamais produit.

Surnommé « Mão Santa », soit la « Main Sainte », le Brésilien a marqué l’histoire à coups de tirs impossibles. Aux Jeux olympiques, il est tout simplement au sommet : 1 093 points en carrière, meilleur marqueur de tous les temps, avec une moyenne stratosphérique de 42,3 points lors des JO de Séoul en 1988. Sept de ses performances figurent encore parmi les dix meilleures de l’histoire olympique.

Son exploit le plus emblématique reste la victoire du Brésil face aux États-Unis de David Robinson et Danny Manning aux Jeux panaméricains de 1987, à Indianapolis, la première défaite d’une sélection américaine sur son propre sol. Ce soir-là, Oscar Schmidt avait inscrit 46 points pour décrocher l’or !

« Le meilleur joueur de l’histoire du basket brésilien fait ses adieux en tant qu’icône absolue du sport, laissant derrière lui un héritage qui a redéfini les limites du possible sur le terrain », a déclaré la fédération brésilienne.

En Italie, où il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle, il est devenu l’idole d’un certain Kobe Bryant. Officieusement deuxième meilleur marqueur de l’histoire du basket toutes compétitions confondues avec près de 50 000 points, il a raccroché à 45 ans, en 2003, étant évidemment intronisé au Hall of Fame en 2013.