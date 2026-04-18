Preview Playoffs | New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)

Présentation de la série

Pour la première fois depuis 2021, Knicks et Hawks se recroisent en playoffs — mais avec des décors très différents de ceux de l’époque Trae Young. Échangé à Washington en janvier contre CJ McCollum et Corey Kispert, le meneur a laissé la place à une équipe d’Atlanta plus équilibrée, collective, et surtout en pleine confiance : 19 victoires en 24 matches depuis le All-Star Break, dont une série de 11 succès consécutifs, et un titre de la division Southwest décroché le 10 avril. Une belle dynamique qui a fait un malheureux : Zaccharie Risacher, sorti du cinq de départ, et doublé par Jonathan Kuminga en sortie de banc.

En face, New York s’est offert une saison finalement plutôt correcte pour la première année de l’ère Mike Brown, sacré en NBA Cup mi-décembre et finalement troisième à l’Est avec 53 victoires. Mais l’équipe aborde la série avec une infirmerie sous surveillance — des pépins pour Jalen Brunson, OG Anunoby, Josh Hart, Mitchell Robinson et Karl-Anthony Towns — et une rotation très riche mais qui n’a pas vraiment trouvé son équilibre.

Favoris sur le papier, mais sans réelles certitudes, les Knicks vont devoir se méfier d’un adversaire qui a pris leur mesure physiquement et qui a déjà gagné au Madison Square Garden cette saison.