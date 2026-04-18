Preview Playoffs | New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)

Pour la première fois depuis 2021, Knicks et Hawks se recroisent en playoffs — mais avec des décors très différents de ceux de l’époque Trae Young. Échangé à Washington en janvier contre CJ McCollum et Corey Kispert, le meneur a laissé la place à une équipe d’Atlanta plus équilibrée, collective, et surtout en pleine confiance : 19 victoires en 24 matches depuis le All-Star Break, dont une série de 11 succès consécutifs, et un titre de la division Southwest décroché le 10 avril. Une belle dynamique qui a fait un malheureux : Zaccharie Risacher, sorti du cinq de départ, et doublé par Jonathan Kuminga en sortie de banc.
En face, New York s’est offert une saison finalement plutôt correcte pour la première année de l’ère Mike Brown, sacré en NBA Cup mi-décembre et finalement troisième à l’Est avec 53 victoires. Mais l’équipe aborde la série avec une infirmerie sous surveillance — des pépins pour Jalen Brunson, OG Anunoby, Josh Hart, Mitchell Robinson et Karl-Anthony Towns — et une rotation très riche mais qui n’a pas vraiment trouvé son équilibre.
Favoris sur le papier, mais sans réelles certitudes, les Knicks vont devoir se méfier d’un adversaire qui a pris leur mesure physiquement et qui a déjà gagné au Madison Square Garden cette saison.
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New York Knicks
Titulaires : Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Karl-Anthony Towns
Banc : Mitchell Robinson, Landry Shamet, Jordan Clarkson, Mohamed Diawara, Jeremy Sochan, Miles McBride, Jose Alvarado, Tyler Kolek, Ariel Hukporti, Pacôme Dadiet
Absents : aucun
Coach : Mike Brown
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Atlanta Hawks
Titulaires : CJ McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu
Banc : Jonathan Kuminga, Gabe Vincent, Zaccharie Risacher, Corey Kispert, Mouhamed Gueye, Tony Bradley, Buddy Hield, Asa Newell, Keaton Wallace
Absents : Jock Landale
Coach : Quin Snyder
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New York Knicks
La densité défensive sur les extérieurs
Avec Mikal Bridges et OG Anunoby en ailiers interchangeables, mais aussi Josh Hart en couteau-suisse, les Knicks disposent d’un groupe capable d’étouffer la création adverse. Le bloc Brunson-Bridges-Anunoby-Hart-Towns a été l’un des cinq les plus utilisés de la ligue, et même s’il n’a pas écrasé tous ses adversaires, il reste une base fiable pour encaisser des matches de playoffs.
La profondeur et le scoring du banc
Jordan Clarkson apporte de l’instantané mais fragilise la défense, Miles McBride ou Tyler Kolek sont encore jeunes pour faire basculer une série. Si Mitchell Robinson est limité par sa cheville, Mike Brown pourrait manquer de solutions crédibles quand ses titulaires souffleront — un problème récurrent pour des Knicks qui ont fini la saison régulière dans la seconde moitié de la ligue au scoring du banc.
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Atlanta Hawks
La forme du moment et la polyvalence
Depuis l’arrivée de CJ McCollum dans le cinq en février, les Hawks tournent comme une horloge. Dyson Daniels est une peste, Jalen Johnson gère la création, Nickeil Alexander-Walker apporte le shoot et la défense sur les ailes, Onyeka Okongwu se révèle dans la peinture et CJ McCollum offre un vrai métronome. Un cinq de départ polyvalent, capable de jouer vite (1er au «pace» parmi les qualifiés en playoffs) et d’attaquer tous les types de défenses.
L’inexpérience des playoffs et des fins de match
À l’exception de McCollum et Gabe Vincent, la rotation principale d’Atlanta est très jeune. Les Hawks ont aussi souvent flanché dans le money time contre les gros adversaires cette saison, et New York est justement l’une des meilleures équipes de la ligue dans les situations dites « clutch ». Ça pourrait peser lourd…
Le tempo, encore et toujours. Les Hawks adorent courir, les Knicks préfèrent jouer sur demi-terrain (25e sur 30 au pace) et finir leurs possessions par des isolations de Jalen Brunson ou du pick-and-roll avec Karl-Anthony Towns. Celui qui imposera son rythme imposera sa série : si Atlanta transforme les pertes de balle new-yorkaises en jeu rapide, un domaine où Dyson Daniels est exceptionnel (1er intercepteur de la ligue), les Knicks auront un problème.
Inversement, si Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns parviennent à étirer les possessions et à forcer Onyeka Okongwu à défendre loin du cercle, l’attaque placée new-yorkaise peut prendre la mesure de la défense d’Atlanta. Et surtout limiter les munitions de ses adversaires, qui ont besoin du jeu rapide…
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New York
Karl-Anthony Towns
Pivot titulaire
Leader de la ligue aux double-doubles (56), il a signé sa saison la plus régulière côté rebond (11,9) mais a eu beaucoup plus de mal à sanctionner efficacement de loin. Son coude droit le gêne depuis quelques semaines et il reste vulnérable défensivement sur les écrans. Face à la vitesse de Jalen Johnson et aux drives de CJ McCollum, il va devoir être juste dans ses rotations, et exploiter offensivement le manque de taille d’Onyeka Okongwu. Si Karl-Anthony Towns est à son niveau d’All-Star, le plafond de cette équipe monte très haut.
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Atlanta
Nickeil Alexander-Walker
Arrière titulaire
Le « NAW » a torturé les Knicks toute la saison (28 points de moyenne sur les trois matches, dont 36 sur 12/19 le 6 avril). En défense, il prend l’un des premiers créateurs adverses et, en attaque, il est l’un des rares à pouvoir punir de loin les aides laissées par la défense new-yorkaise. Sa capacité à rester chaud à 3-points — et à résister à une attention plus forte en playoffs — peut faire la différence. Si Quin Snyder doit faire tomber le favori, ça passera aussi par lui.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|27 déc.
|Atlanta
|128 – 125
|New York
|2 janv.
|New York
|99 – 111
|Atlanta
|6 avr.
|Atlanta
|108 – 105
|New York
Sur un premier tour, l’avantage du terrain, l’expérience et la qualité des créateurs — Jalen Brunson surtout, Karl-Anthony Towns aussi — devraient permettre à New York de passer. Mais l’écart n’est pas si marqué : Atlanta a l’arsenal défensif pour embêter Jalen Brunson (Dyson Daniels), la taille pour ne pas être débordée (Onyeka Okongwu, Jalen Johnson) et un banc plus athlétique que celui des Knicks avec Jonathan Kuminga et Zaccharie Risacher. On peut s’attendre à au moins un match volé par les Hawks au madison Square Garden, et peut-être à une série qui s’étire au moins jusqu’à un Game 6 à la State Farm Arena, avec un vrai stress pour New York si un titulaire venait à manquer l’appel.
Pour l’upset d’Atlanta : Si Jalen Johnson confirme son statut de tout nouvel All-Star sur une série complète, si Nickeil Alexander-Walker reste incandescent à 3-points, et si Dyson Daniels harcèle Jalen Brunson comme il l’a fait avec pas mal de meneurs ces deux dernières saisons, tout devient possible. Il faudra aussi profiter d’une éventuelle rechute dans l’infirmerie new-yorkaise — et les Hawks peuvent s’installer dans la série.
|Match
|Date
|Horaire
|Lieu
|Match 1
|Dim. 19 avril
|00h00
|New York
|Match 2
|Mar. 21 avril
|02h00
|New York
|Match 3
|Ven. 24 avril
|01h00
|Atlanta
|Match 4
|Dim. 26 avril
|00h00
|Atlanta
|Match 5 *
|Mer. 29 avril
|À définir
|New York
|Match 6 *
|Ven. 1er mai
|À définir
|Atlanta
|Match 7 *
|Dim. 3 mai
|À définir
|New York
* si nécessaires