Le New York Liberty mise à long terme sur le trio Ionescu – Stewart – Jones

Même si ce n’est pas une surprise, le New York Liberty a publié un communiqué pour partager sa satisfaction d’avoir prolongé la colonne vertébrale de son cinq majeur, incarnée par Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et Jonquel Jones. Breanna Stewart a été la première à rempiler pour un contrat de 3.74 millions de dollars sur trois ans, suivie par Jonquel Jones, elle aussi pour trois ans.

Désignée comme « core player », Sabrina Ionescu a suivi avec un contrat max également à 3.74 millions de dollars, qui lui permettra de toucher 17% du « salary cap » chaque saison.

« C’est un moment historique pour la franchise du New York Liberty », a déclaré le GM, Jonathan Kolb. « La prolongation des contrats de Breanna, Jonquel et Sabrina reflète la confiance, le sacrifice et la volonté commune qui définissent ce que signifie représenter le Liberty, cette ville et nos supporters ».

Continuité et compétitivité

Avant l’ouverture de la « free agency », Sabrina Ionescu et Breanna Stewart avaient déjà annoncé leur volonté de prolonger avec le Liberty. La première y a été draftée en 2020. La deuxième a permis à New York de se hisser parmi les meilleures équipes de la ligue dès son arrivée en 2023, avec une participation aux Finals dès sa première saison avant de décrocher le titre la saison suivante.

« Sabrina Ionescu est la seule joueuse draftée en première position dans l’histoire de notre franchise, et son parcours à New York relève du conte de fées : une ville qui sait mieux que n’importe quelle autre mettre à l’honneur ses talents locaux », a ajouté Jonathan Kolb. « Sab a mérité tout ce qu’elle a obtenu grâce à un travail acharné et à sa volonté de s’améliorer chaque année. Elle a fait de cette ville la sienne, a contribué à faire du Liberty une franchise incontournable, a remporté un titre de championne et continue de se dépasser chaque jour. Breanna Stewart est l’incarnation même de la victoire. Dès son arrivée à New York, elle a redéfini ce qu’est la victoire et a sans cesse haussé le niveau au sein de notre organisation. Stewie pousse tout le monde autour d’elle à s’améliorer, se fixe les normes les plus élevées et privilégie la victoire avant tout le reste ».

Le Liberty ne s’est pas contenté de prolonger ses cadres et a également mis la main sur Satou Sabally. Betnijah Laney-Hamilton va aussi poursuivre l’aventure après avoir signé un contrat de 400 000 dollars pour un an.

À noter que Marine Johannès dispose d’une « qualifying offer » qui lui permettrait de revenir à son tour à New York. L’arrière française devrait rapidement se prononcer après la finale de l’Euroleague qui se disputera demain entre son club de Galatasaray et Fenerbahçe. Avec l’arrivée de Satou Sabally, la plus grande nouveauté de la saison se trouvera sur le banc, où Sandy Brondello, en place depuis 2022, laisse sa place à Chris DeMarco.