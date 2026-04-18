Un contrat record pour Aliyah Boston

Le Fever a fait le choix de la stabilité au sortir d’une saison plus que réussie, terminée au portes des Finals malgré l’absence de Caitlin Clark (et Sophie Cunningham). Parmi les actrices de cette campagne à succès qui a poussé les futures championnes de Las Vegas jusqu’à un Game 5 en demi-finale, Kelsey Mitchell et Aliyah Boston ont su se mettre en valeur, suffisamment pour que le Fever prolonge le tandem au prix fort.

Après avoir officialisé le retour de Kelsey Mitchell, signataire d’un contrat supermax pour 1.4 million de dollars, mais aussi de Lexie Hull et Sophie Cunningham, c’est au tour d’Aliyah Boston de rempiler avec un contrat de quatre ans culminant à 6.3 millions de dollars. C’est le plus gros contrat de l’histoire de la WNBA.

« À l’heure d’entamer seulement sa quatrième saison, Aliyah figure déjà parmi les meilleures joueuses de la WNBA. C’est un pilier du Fever d’Indiana depuis qu’elle a été draftée en 2023. Nous sommes ravis de pouvoir la récompenser avec ce nouveau contrat, d’écrire l’histoire mais surtout de nous assurer qu’elle restera un pilier du Fever pour les années à venir », a déclaré vendredi Amber Cox, GM du Fever.

Alors qu’elle pouvait prétendre à 1.19 million de dollars sur la première année, l’intérieure de 24 ans a choisi de toucher moins (un million de dollars) pour permettre à Indiana d’avoir plus de flexibilité pour recruter d’autres joueuses. Elle percevra ensuite 20 % du « salary cap » lors de chaque saison suivante, jusqu’en 2029, soit 1.6 million en 2027, 1.7 million en 2028 et 1.9 million en 2029.

Aliyah Boston sortait de sa meilleure saison en carrière, tournant à 15 points, 8.2 rebonds et 3.7 passes décisives en moyenne sur 44 matchs. Elle a également terminé sixième ex-æquo des votes pour le titre de MVP, et a été sélectionnée dans les deuxièmes All-Defensive et All-WNBA Teams.