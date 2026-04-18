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Les Hornets dépassés par la pression défensive du Magic

Publié le 18/04/2026 à 10:13 Twitter Facebook

NBA – Piégés par l’intensité défensive du Magic, les Hornets ont perdu leurs moyens à l’image des nombreuses fautes offensives en première mi-temps.

tidjane salaun hornetsFace au Magic, les Hornets n’ont pas vu le jour. Dès les premières minutes, les hommes de Charles Lee ont été étouffés par la pression défensive des Floridiens. Résultat : Charlotte va enchaîner les tirs ratés et n’afficher qu’un triste 25 % de réussite sur le premier quart-temps. De l’autre côté du terrain, Orlando déroule. Et après douze minutes de jeu, les Floridiens compteront 22 points d’avance.

« Toute la question était de savoir comment répondre à leur intensité défensive, ils nous mettaient une grosse pression », souligne Brandon Miller. « Je pense que, par séquences, nous avons réussi à poser de bons écrans pour libérer un de nos meneurs ou de nos créateurs. Nous devons garder cela à l’esprit pour la saison prochaine et être calmes lorsque nous posons des écrans. »

Si Brandon Miller tente de retenir le positif, les écrans ont été un véritable problème pour les Hornets. Rien qu’en première période, Charlotte a été sanctionnée de trois fautes offensives à cause d’écrans mobiles ou mal posés.

Apprendre dans la défaite

« C’était intéressant de chercher à comprendre comment fonctionnaient les coups de sifflet, il y a eu beaucoup de contacts », explique Charles Lee. « Puis, nous avons essayé de poser des écrans pour libérer un joueur, mais nous avons été sanctionnés. Je pense que cela a même un peu ramolli nos gars qui se demandaient comment ils pouvaient se démarquer s’il n’était pas possible de poser des écrans. »

À la mi-temps, l’écart grimpe à 31 unités. Malgré un coup de chaud de LaMelo Ball dans le troisième quart-temps, c’est insuffisant pour inquiéter le Magic et Charlotte concède le plus lourd revers de l’histoire du play-in.

Désormais, Charles Lee souhaite que ses joueurs tirent des leçons de cette défaite pour la saison prochaine.

« Nous n’étions qu’à un pas des playoffs, je ne veux pas minimiser cela », relativise Charles Lee. « Cette défaite doit tout de même nous faire mal. Durant l’intersaison, je veux que les gars aillent à la salle ou à l’entraînement en se demandant ce qu’ils peuvent faire pour aller plus loin parce que cette année nous avons beaucoup progressé. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.5 1.0 0.7 2.8 20.2
Lamelo Ball 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.8 1.2 0.2 2.7 20.1
Kon Knueppel 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.0 0.7 0.2 2.1 18.5
Miles Bridges 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.4 0.6 0.4 1.7 17.1
Coby White 21 19:20 46.1 39.1 83.9 0.5 2.5 3.0 3.0 1.9 0.2 0.1 1.9 15.6
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 7.9
Ryan Kalkbrenner 69 21:26 75.3 0.0 71.6 2.4 3.0 5.5 0.8 0.9 0.5 1.5 1.6 7.6
Grant Williams 36 19:45 42.6 38.8 81.5 1.3 2.7 3.9 1.6 0.9 0.5 0.5 1.6 7.0
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tidjane Salaün 37 15:32 50.3 43.4 65.0 0.7 3.3 4.0 0.7 0.7 0.4 0.2 1.5 6.0
Tre Mann 53 12:37 36.0 32.3 85.2 0.4 1.4 1.7 1.6 1.0 0.5 0.1 1.3 5.5
Sion James 82 22:29 37.1 35.2 83.7 0.6 2.9 3.5 2.0 0.8 0.6 0.2 1.8 5.4
Liam Mcneeley 31 11:52 40.0 40.0 82.1 0.4 1.9 2.4 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.3
Josh Green 58 15:39 45.9 42.0 89.3 0.8 1.0 1.8 0.8 0.6 0.6 0.1 1.1 4.3
Antonio Reeves 10 6:48 50.0 53.8 0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 2.7
Pat Connaughton 42 7:04 44.7 40.4 65.0 0.4 1.1 1.5 0.4 0.3 0.3 0.0 0.2 2.6
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 16 4:30 40.0 0.0 25.0 0.6 0.6 1.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8

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Thibault Mairesse
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