Les Hornets dépassés par la pression défensive du Magic

Face au Magic, les Hornets n’ont pas vu le jour. Dès les premières minutes, les hommes de Charles Lee ont été étouffés par la pression défensive des Floridiens. Résultat : Charlotte va enchaîner les tirs ratés et n’afficher qu’un triste 25 % de réussite sur le premier quart-temps. De l’autre côté du terrain, Orlando déroule. Et après douze minutes de jeu, les Floridiens compteront 22 points d’avance.

« Toute la question était de savoir comment répondre à leur intensité défensive, ils nous mettaient une grosse pression », souligne Brandon Miller. « Je pense que, par séquences, nous avons réussi à poser de bons écrans pour libérer un de nos meneurs ou de nos créateurs. Nous devons garder cela à l’esprit pour la saison prochaine et être calmes lorsque nous posons des écrans. »

Si Brandon Miller tente de retenir le positif, les écrans ont été un véritable problème pour les Hornets. Rien qu’en première période, Charlotte a été sanctionnée de trois fautes offensives à cause d’écrans mobiles ou mal posés.

Apprendre dans la défaite

« C’était intéressant de chercher à comprendre comment fonctionnaient les coups de sifflet, il y a eu beaucoup de contacts », explique Charles Lee. « Puis, nous avons essayé de poser des écrans pour libérer un joueur, mais nous avons été sanctionnés. Je pense que cela a même un peu ramolli nos gars qui se demandaient comment ils pouvaient se démarquer s’il n’était pas possible de poser des écrans. »

À la mi-temps, l’écart grimpe à 31 unités. Malgré un coup de chaud de LaMelo Ball dans le troisième quart-temps, c’est insuffisant pour inquiéter le Magic et Charlotte concède le plus lourd revers de l’histoire du play-in.

Désormais, Charles Lee souhaite que ses joueurs tirent des leçons de cette défaite pour la saison prochaine.

« Nous n’étions qu’à un pas des playoffs, je ne veux pas minimiser cela », relativise Charles Lee. « Cette défaite doit tout de même nous faire mal. Durant l’intersaison, je veux que les gars aillent à la salle ou à l’entraînement en se demandant ce qu’ils peuvent faire pour aller plus loin parce que cette année nous avons beaucoup progressé. »