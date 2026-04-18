Le MVP de la nuit | La vengeance de Jalen Green

En difficulté la saison passée lors de ses premiers playoffs face aux… Warriors, Jalen Green tient sa revanche. Cette fois, c’est lui, sous le maillot des Suns, qui envoie Stephen Curry et les siens en vacances avec une performance quasi parfaite. Longtemps blessé cette saison, l’ancien arrière des Rockets plante 36 points en seulement 20 tirs avec un superbe 8 sur 14 à 3-points, et même un 6 sur 6 aux tirs à 2-points. Et il ajoute 6 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interceptions !

« J’ai pris tellement de plaisir. Enormément de plaisir » répète-t-il en conférence de presse. « Surtout au regard de notre manière de jouer : le ballon circulait, on bougeait partout, on défendait… On se trouvait entre nous, on faisait des interceptions, on courait en transition. C’est là qu’on est à notre meilleur niveau. Donc oui, c’était vraiment très plaisant ce soir. »

Forcément, on l’a interrogé sur l’adversaire, Golden State, et l’idée qu’il y avait la volonté de se venger de la saison passée. Ses Rockets s’étaient inclinés en sept manches face aux « papys ».

« Bien sûr que je me souviens de ce qu’ils ont fait l’an dernier. C’était ma première série de playoffs, ça ne s’oublie pas. Mais comme je l’ai déjà dit, il y a une leçon dans chaque situation. Ce n’est jamais un échec. Tu te relèves toujours. Donc oui, j’ai clairement utilisé cette énergie ce soir, et on en a profité. Je suis content. »

La complémentarité avec Devin Booker

Dans le détail de ce match couperet, on retiendra qu’il a toujours planté un panier lorsque les Warriors s’accrochaient à l’espoir de revenir dans le match.

Comme avant la mi-temps lorsque son 3-points redonne cinq points d’avance, alors que Stephen Curry et les siens étaient revenus à -2. C’est encore lui, au retour des vestiaires, qui plante 13 points dans le 3e quart-temps pour redonner de l’air aux Suns. Il explique que la présence de Devin Booker lui donne plus de liberté.

« Je suis très à l’aise avec Book. Comme je l’ai dit, les défenses doivent choisir comment nous défendre. Si elles aident trop, je me retrouve ouvert. Si elles ne le font pas, Book peut aller à son spot ou attaquer le cercle. Donc on est une menace à deux. C’est quelque chose dont on peut se nourrir et exploiter, surtout si on force des rotations et des aides défensives. »