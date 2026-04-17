Preview Play-in | Phoenix (7) – Golden State Warriors (10)

Stephen Curry et Draymond Green contre Dillon Brooks et Devin Booker. Ce duel entre les Warriors et les Suns s’annonce passionnant. Les deux équipes arrivent sur une dynamique opposée. Phoenix a en effet raté sa fin de match contre Portland, laissant la septième place lui échapper alors que Golden State a dominé les Clippers au terme de huit dernières minutes maîtrisées, comme à la grande époque de la troupe de Steve Kerr.

Les deux franchises ne se sont pas affrontées depuis début février et trois de leurs quatre duels sont arrivés avant Noël. Difficile donc de tirer des conclusions sur ces affrontements mais dans un match couperet comme celui-ci, la décision devrait se jouer sur des détails.

PRÉSENTATION DES SUNS

Les titulaires : Devin Booker – Jalen Green – Dillon Brooks – Royce O’Neale – Mark Williams

Les remplaçants : Collin Gillespie, Jordan Goodwin, Rasheer Fleming, Oso Ighodaro, Jamaree Bouyea, Ryan Dunn, Haywood Highsmith, Khaman Maluach, Amir Coffey

Les absents : Grayson Allen ?

Le coach : Jordan Ott

Le point fort

– La fraîcheur. Les Suns ont joué leur premier match du play-in un jour avant les Warriors, et ils n’ont pas eu besoin de se déplacer. Les hommes de Jordan Ott seront donc plus frais que leurs adversaires et seront poussés par les fans. Les Suns sont plus jeunes que les Warriors, mais Dillon Brooks et Jalen Green en particulier savent qu’ils devront se méfier de l’expérience adverse.

Le point faible

– Le rebond défensif. Sixième au pourcentage de rebond offensif cette saison, les Suns ont toutefois du mal de l’autre côté (27e au rebond défensif). Face à Portland, les Suns ont concédé 13 rebonds offensifs et ont perdu la bataille des possessions. Ça a fini par leur être fatal. Les Warriors ont plusieurs joueurs (Gui Santos, Gary Payton II, Al Horford, Kristaps Porzingis…) qui peuvent leur faire payer cette faiblesse… même si ce n’est pas non plus la plus grande force de Golden State.

PRÉSENTATION DES WARRIORS

Les titulaires : Stephen Curry – Brandin Podziemski – Gui Santos- Draymond Green – Kristaps Porzingis

Les remplaçants : De’Anthony Melton – Al Horford – Gary Payton II – Seth Curry – Charles Bassey – Will Richard – Pat Spencer – Malevy Leons – Nate Williams

Les absents : Jimmy Butler III, Moses Moody

L’entraîneur : Steve Kerr

Le point fort

– Stephen Curry. Comme le disait Draymond Green après la victoire contre les Clippers, « quand vous avez Stephen Curry avec vous, vous avez toujours une chance. » Malgré ses 27 matchs manqués de janvier à avril, la star des Warriors a repris sur les chapeaux de roues. À Los Angeles, il a rendu une nouvelle copie légendaire, presque similaire à celle du Game 6 à Houston en 2019 (33 points en deuxième mi-temps). Il a marqué 27 points en deuxième mi-temps dont le tir primé qui a tué les espoirs des Clippers avec 50 secondes à jouer. Avec un Stephen Curry sans pression et qui adore terroriser Dillon Brooks, tout peut arriver.

Le point faible

– Leur âge avancé. 90% des joueurs majeurs de Golden State ont soit plus de 35 ans (Stephen Curry, Draymond Green, Al Horford) ou ont eu des problèmes de santé toute la saison (Kristaps Porzingis). Après 48 minutes intenses face aux Clippers et une performance qui a demandé beaucoup à tous les joueurs, peuvent-ils enchaîner un deuxième effort similaire 48 minutes plus tard ? Ça a été l’un des problèmes de leur saison, et ça pourrait une nouvelle fois leur coûter cher.

LA CLÉ DU MATCH

Les seconds couteaux. Face aux Blazers, le trio Devin Booker – Jalen Green – Dillon Brooks a répondu présent. Seulement, un seul autre Sun a dépassé la barre des dix points. À l’inverse, les Warriors ont pu compter sur leurs joueurs secondaires pour aider Stephen Curry. Brandin Podziemski, Gui Santos et Al Horford ont tous marqué plus de 14 points. Les Suns auront besoin du réveil de Collin Gillespie, Royce O’Neale, Mark Williams et consort, mais Steve Kerr pourra-t-il compter sur la même performance de ses « role players » ?

EN SAISON RÉGULIÈRE

3-1 Warriors

4 novembre : Warriors – Suns (118-107)

18 décembre : Suns – Warriors (99-98)

20 décembre : Warriors – Suns (119-116)

5 février : Suns – Warriors (97-101)

VERDICT

Warriors. Il est tout simplement trop dur de parier contre Stephen Curry sur un tel match décisif. En pleine bourre, la star des Warriors aura à cœur de confirmer pour envoyer son équipe en playoffs. Le match sera certainement plus défensif que contre les Clippers, et Draymond Green a montré que les Warriors peuvent également élever leur niveau de jeu quand ils en ont besoin. Côté Suns, si Devin Booker a toujours été performant contre Golden State, Jalen Green et Dillon Brooks ont plus de mal. Brooks en particulier a tendance à forcer face à Curry et Green. De quoi faire basculer la balance en faveur de Golden State ?

HORAIRE

Dans la nuit de vendredi à samedi, à 04h du matin, sur Prime Video