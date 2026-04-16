La stratégie médicale des Raptors a relancé Brandon Ingram

Pendant de nombreuses années, Brandon Ingram a été freiné par les blessures. L’ailier, malgré son talent, enchaînait les bobos et cela ne pouvait que plomber ses performances mais aussi celles de ses équipes. Surtout quand, à New Orleans, cela était combiné avec Zion Williamson, lui aussi grandement touché physiquement.

Même la saison passée, quand il est arrivé à Toronto en cours d’exercice, il n’a pas pu enfiler le maillot des Canadiens à cause d’une blessure à la cheville…

Sauf que cette saison, il a disputé 77 matches. Jamais, depuis sa première saison à Los Angeles, il n’avait autant joué. Pour sa dixième saison, ce n’est pas rien, surtout qu’il a été All-Star en février.

« Ça fait partie de ma carrière. Certains montrent leur talent et sont sur les terrains dès qu’ils arrivent dans la ligue. D’autres, en milieu de carrière, et certains attendent la fin de leur carrière. Tout n’est qu’une question de timing parfait », raconte l’ancien MIP de la saison, en 2020. « Il était temps pour moi d’apprendre certaines choses en dehors des terrains, de découvrir ce que ça fait d’être blessé, comment gérer cette situation. Ça m’a un peu frustré d’être blessé, de ne pas pouvoir jouer, mais il ne faut jamais se laisser influencer par ce que les autres disent. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Les gens font toujours des commentaires. »

Être un joueur fragile, c’est forcément être sujet aux critiques. Que ce soit de la malchance, un manque de sérieux ou d’hygiène de vie, voire de caractère pour jouer malgré la douleur, ça ne peut que faire parler. Brandon Ingram a lui souvent serré les dents et sur le long terme, ce n’était pas la bonne solution.

« C’était le problème. Parfois, on oublie que la saison dure 82 matches, voire plus. Il y a des jours où l’on a envie de se donner à fond parce que les choses ne se passent pas très bien. Parfois, ce n’est pas la meilleure chose à faire », confie d’ailleurs celui qui a terminé avec 21.5 points de moyenne l’exercice 2025/26.

Travailler oui, mais plus intelligemment

C’est là que le staff médical des Raptors, connu pour sa gestion de Kawhi Leonard en 2018/19, entre en jeu. La méthode est simple : on colle sur les jours des couleurs (vert, jaune et rouge), pour savoir ce qu’on peut faire physiquement. Quand c’est vert, on peut faire sa routine. Si c’est jaune, travail modéré. Rouge ? Repos.

« Il y a une communication constante : comment te sens-tu ? Est-ce qu’aujourd’hui, on se repose un peu ? Est-ce qu’on y va à fond ? », confirme Brandon Ingram. « Ils me donnent toutes les informations dont j’ai besoin pour savoir si je donne tout ou non. »

Visiblement, ce système de feu tricolore pour ne pas trop en faire si ce n’est pas nécessaire ou souhaitable, c’est ce qu’il fallait à l’ailier, qui n’a donc manqué que cinq matches (deux à cause d’un pouce, trois à cause du talon) sur 82.

« Cela prend du temps, surtout quand on est un compétiteur, qu’on a une grosse éthique de travail. On est pris par l’état d’esprit à l’ancienne, qui dit qu’il faut travailler avant tout. Ce qui est vrai dans la plupart des cas. Mais il faut travailler intelligemment », indique Garrett Temple, qui a vu plus d’un staff médical durant sa carrière, ayant joué dans 12 franchises. « Cela demande trois, six ou dix ans à certains joueurs pour le comprendre. Dans cette ligue, vu le rythme, le nombre de possessions, le style pratiqué, ceux qui dominent sont ceux qui sont efficaces et travaillent intelligemment, mais pas seulement ceux qui travaillent, encore et encore. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29:54 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33:28 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33:51 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NO 62 33:56 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NO 61 34:19 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NO 55 33:59 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NO 45 34:11 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NO 64 32:52 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NO 18 33:03 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33:49 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.