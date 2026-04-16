Une date de sortie pour la MB.05 Lo

LaMelo Ball et les Hornets ont fait partie des belles surprises de cette fin de saison. Sur la lancée de leur victoire sur le fil face au Heat en prolongation, Charlotte s’apprête à vivre un nouveau match sous haute tension demain soir, à Philadelphie cette fois, pour s’offrir une chance de disputer les playoffs, ce qui serait une grande première dans la carrière de LaMelo Ball.

Puma en profite évidemment pour mettre la MB.05 en avant, et fait cette fois honneur à la toute nouvelle version Low de la paire. Baptisée «MB.05 Lo», elle avait déjà été mise en avant lors du All-Star week-end. La voilà de retour dans une version «Flourish» entre vert et vert clair assortie de touches de gris, et présente cette année comme particularité, ce «cache lacet», apposé comme une feuille sur la partie centrale supérieure de la chaussure, et un nouveau motif au niveau du talon tiré de l’un des nombreux tatouages du joueur, remplaçant le traditionnel logo phénix.

La bonne nouvelle, c’est que la MB.05 Lo annoncée pour cet été devrait finalement sortir le 15 mai prochain. Son prix est annoncé à 120 dollars.

(Via SneakerNews)