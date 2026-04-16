Face aux Sixers, Paolo Banchero s’est perdu entre hésitation et maladresse

Décevant et pointé du doigt cette saison, Paolo Banchero était très attendu face aux Sixers. Il n’en a rien été. Sa première période est poussive. Certes, il inscrit 13 points, mais le premier choix de la Draft 2022 manque de réussite. Son agressivité lui permet de gratter des lancers francs, mais sur la ligne, il n’est pas plus adroit.

Après la pause, la maladresse laisse place à l’hésitation. À plusieurs reprises ouvert à trois points, Paolo Banchero ne tire pas, préférant tenter des actions compliquées ou remettre le ballon à des coéquipiers tout aussi maladroits.

« J’ai eu de bonnes opportunités de tir en début de seconde période et je ne les ai pas saisies », reconnaît-il. « Quand vous faites ça, les Dieux du basket ne vous récompensent pas. C’était une soirée frustrante. »

Paolo Banchero s’éteint au fil des minutes. Dans le money-time, l’ailier fort du Magic n’est plus en rythme et enchaîne les tentatives infructueuses. Point d’orgue de cette nouvelle soirée ratée : son airball à trois minutes du terme, alors qu’il est laissé complètement seul par la défense de Philadelphie.

Une chance de se rattraper vendredi

En seconde période, il ne inscrit que cinq points, tandis que Desmond Bane s’arrache pour maintenir Orlando dans le match. Malgré les 34 points de l’ancien des Grizzlies, les Floridiens s’inclinent. En 36 minutes, Paolo Banchero termine à 18 points, à 7/22 au tir dont 0/5 derrière la ligne à 3-points, et perd six ballons.

« Desmond avait la main chaude. C’était aux autres joueurs — moi inclus — de hausser notre niveau pour aller chercher la victoire », reconnaît-il. « Nos tirs ne sont pas rentrés et nous n’avons pas été à la hauteur ce soir. »

Malgré la défaite, le Magic aura l’occasion de se racheter vendredi face aux Hornets. Et après ce rendez-vous manqué, Paolo Banchero sera, une nouvelle fois, attendu au tournant pour emmener Orlando en playoffs.

« Nous devons arriver vendredi avec les idées claires », affirme-t-il. « Nous avons déjà connu des problèmes de réussite. Nous devons répondre. Les Hornets sont une bonne équipe et ils nous ont déjà battus cette année. Nous devons être prêts. Je dois être prêt. Nous devons être concentrés dès le début. Je pense que nous avons joué dur ce soir, mais ça n’a pas suffi. Il va falloir que je sois meilleur vendredi. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 72 34:45 45.9 30.5 77.5 1.2 7.2 8.4 5.2 2.0 0.7 3.1 0.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.