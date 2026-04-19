Preview Playoffs 2026 | San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7)

Présentation de la série

Ça y est, c’est l’heure. À 22 ans et pour sa troisième année dans la ligue, Victor Wembanyama découvre les playoffs. Retrouvant au passage Scoot Henderson, celui à qui il a longtemps été opposé au moment de sa Draft, au cœur d’une série entre San Antonio et Portland qui met fin à une longue période de disette pour chaque équipe.

Sept ans plus tard, les Spurs retrouvent les playoffs et ils y auront mis les formes, signant une saison régulière à 62 victoires, tout en réussissant à suivre la cadence infernale du Thunder. Sans surprise, ils s’avancent en grandissimes favoris de ce premier tour, face à des Blazers qui n’avaient plus été invités à pareille fête depuis 2021. Après s’être extirpés du Play-In à Phoenix, ils n’auront rien à perdre et joueront crânement leur chance, histoire de gagner en expérience avant le grand retour du patron local, Damian Lillard.