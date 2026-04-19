Preview Playoffs 2026 | San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7)

Ça y est, c’est l’heure. À 22 ans et pour sa troisième année dans la ligue, Victor Wembanyama découvre les playoffs. Retrouvant au passage Scoot Henderson, celui à qui il a longtemps été opposé au moment de sa Draft, au cœur d’une série entre San Antonio et Portland qui met fin à une longue période de disette pour chaque équipe.
Sept ans plus tard, les Spurs retrouvent les playoffs et ils y auront mis les formes, signant une saison régulière à 62 victoires, tout en réussissant à suivre la cadence infernale du Thunder. Sans surprise, ils s’avancent en grandissimes favoris de ce premier tour, face à des Blazers qui n’avaient plus été invités à pareille fête depuis 2021. Après s’être extirpés du Play-In à Phoenix, ils n’auront rien à perdre et joueront crânement leur chance, histoire de gagner en expérience avant le grand retour du patron local, Damian Lillard.
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San Antonio Spurs
Titulaires : Fox, Castle, Vassell, Champagnie, Wembanyama
Banc : Johnson, Harper, Kornet, Barnes, Bryant, Olynyk, Plumlee, Biyombo, Waters III, McLaughlin
Absents : Jones
Coach : Mitch Johnson
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Portland Trail Blazers
Titulaires : Henderson, Holiday, Avdija, Camara, Clingan
Banc : Sharpe, Grant, Williams, Thybulle, Murray, Cissoko, Krejci, Wesley, Hansen
Absents : Lillard
Coach : Tiago Splitter
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San Antonio Spurs
La profondeur de banc
Comme à la grande époque, les Spurs s’appuient sur un collectif de feu, sans joueur à plus de 31 minutes et avec huit éléments à 10 points de moyenne. Un véritable luxe en playoffs, même si les rotations ont tendance à se réduire à ce stade, car tout le monde arrivera frais et à 100 % pour aller le plus loin possible — dans le sillage d’un Victor Wembanyama définitivement élevé au rang de superstar.
Le manque d’expérience
Une partie des joueurs texans, et leur coach, découvrira les playoffs pour la première fois. L’apport de De’Aaron Fox, Harrison Barnes ou Luke Kornet sera donc précieux, autant que celui des vétérans Kelly Olynyk, Bismack Biyombo et Mason Plumlee, même si le parcours en NBA Cup aura déjà permis aux jeunes Spurs de grandir en amont.
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Portland Trail Blazers
La présence au rebond offensif
Les Blazers ont cette capacité à attraper énormément de rebonds offensifs (2e en NBA) et donc à inscrire beaucoup de points en seconde chance (leader en NBA). Donovan Clingan et Robert Williams auront d’ailleurs fort à faire dans cette série, puisque les Spurs sont l’équipe qui contrôle le mieux le rebond défensif.
La tenue de balle
Les Blazers sont l’équipe qui perd le plus de ballons par match cette saison et, face à une défense aussi bien organisée que celle des Spurs, cela risque de se payer cash. À Jrue Holiday, Scoot Henderson et Deni Avdija de se montrer plus appliqués, ou De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper les puniront avec joie — et vitesse — en transition.
La défense sur Victor Wembanyama. Toujours absent face à Portland cette saison, « Wemby » verra Donovan Clingan, Toumani Camara, Robert Williams ou Jerami Grant, voire Jrue Holiday et Matisse Thybulle, se relayer sur lui défensivement. Sur le papier, les Blazers ont donc une tonne de défenseurs puissants, vifs et athlétiques à lui envoyer en opposition.
Suffisant pour le gêner réellement ou le couper du reste de ses coéquipiers ? C’est une autre histoire. Le Français représente un casse-tête tactique de plus en plus insoluble, et la défense des Spurs autour de lui devrait limiter l’efficacité de Deni Avdija près du cercle — la pièce maîtresse de Portland si elle veut tenir.
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San Antonio
De’Aaron Fox
Meneur titulaire
On l’a dit un peu trop en retrait en saison régulière, mais pour ses deuxièmes playoffs en carrière, le meneur gaucher va pouvoir montrer qu’il peut régler le curseur selon l’enjeu. Si Victor Wembanyama est muselé ou limité dans son temps de jeu, c’est lui qui devra le relayer. Souvent responsabilisé avec le ballon en fin de match, il doit prendre le dessus sur Jrue Holiday dans son duel à distance.
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Portland
Donovan Clingan
Pivot titulaire
Le 7e choix de la Draft 2024 n’aura pas vraiment le droit à l’erreur, étant opposé à Victor Wembanyama. Excellent protecteur de cercle, féroce rebondeur et menaçant à 3-points ou sur alley-oop, il s’est révélé cette saison. Il aura l’avantage de puissance sur « Wemby », qui s’appuiera quant à lui sur son envergure et sa mobilité pour le pousser à la faute.
|Date
|Lieu
|Score
|Vainqueur
|26 nov.
|Portland
|102 – 115
|San Antonio
|3 janv.
|San Antonio
|110 – 115
|Portland
|8 avr.
|San Antonio
|112 – 101
|San Antonio
Portland est sur une dynamique positive après le Play-In, mais l’écart de talent pur, incarné notamment par Victor Wembanyama, nous semble trop important. Le Français représente un véritable casse-tête tactique et la défense des Spurs, autour de « Wemby », devrait limiter l’efficacité et la roublardise de Deni Avdija près du cercle. En dépit de sa jeunesse, l’expérience collective de San Antonio devrait ainsi logiquement faire la différence sur une série au meilleur des sept matchs. À l’énergie, les Blazers pourraient arracher une ou deux victoires à domicile. Au mieux ?
Pour l’upset Portland : le salut des Blazers passera impérativement par trois facteurs-clés. Déjà, ils doivent dominer la bataille du banc avec des joueurs comme Jerami Grant, Shaedon Sharpe et Robert Williams. Ensuite, ils doivent imposer un défi physique à Victor Wembanyama pour le fatiguer au maximum. Enfin, ils doivent rentrer leurs tirs à 3-points pour étirer la défense texane, forcer « Wemby » à sortir de la raquette et libérer des espaces pour Deni Avdija, Scoot Henderson ou Jrue Holiday. Simple sur le papier, mais complexe en pratique.
|Match
|Date
|Horaire (FR)
|Lieu
|Match 1
|Dim. 19 avril
|03h00
|Frost Bank Center, San Antonio
|Match 2
|Mar. 21 avril
|02h00
|Frost Bank Center, San Antonio
|Match 3
|Ven. 24 avril
|04h30
|Moda Center, Portland
|Match 4
|Dim. 27 avril
|21h30
|Moda Center, Portland
|Match 5 *
|Mar. 28 avril
|À définir
|Frost Bank Center, San Antonio
|Match 6 *
|Jeu. 30 avril
|À définir
|Moda Center, Portland
|Match 7 *
|Sam. 2 mai
|À définir
|Frost Bank Center, San Antonio
* si nécessaires