Fred VanVleet a fait grandir Amen Thompson et Reed Sheppard

Parmi les motifs de satisfaction de sa franchise durant la saison régulière, le GM des Rockets, Rafael Stone, a mis le doigt sur les prestations d’Amen Thompson et Reed Sheppard pour compenser l’absence de Fred VanVleet. Ce dernier, forfait durant l’intégralité de la saison, n’est d’ailleurs pas étranger à ce niveau de performance.

« Il y avait un énorme vide à combler, en matière de communication et d’organisation », rappelle le meneur de jeu en évoquant son absence sur les parquets. « Et ces deux gars sont très compétents. Il s’agissait simplement de prendre la relève. »

Offensivement, il a fallu un peu de temps, non seulement pour s’adapter à l’arrivée de Kevin Durant, mais aussi pour trouver un équilibre avec deux nouveaux leaders à la mène, dont un – Amen Thompson – n’est clairement pas un meneur de jeu de métier à l’origine. La pression était là, mais les deux « ont pleinement profité de cette opportunité » pour monter d’un cran, se réjouit le champion NBA 2019 avec Toronto.

Un rôle de deuxième coach

Et pour s’affirmer également, sur demande de « KD ». « C’est un bon coéquipier. Il veut que l’effort soit collectif et ne veut pas être le seul à parler. Il souhaite que chacun parle », indique le frère d’Ausar Thompson. Mais aussi parce que Fred VanVleet a poussé ses jeunes coéquipiers à donner de la voix.

« Si on sait de quoi on parle, on peut parler. Si on sait ce qu’on est censé faire sur le parquet, on peut le dire aux gars, on peut parler des consignes à suivre. Si on sait ce que l’équipe est censée faire sur le parquet, alors on doit en parler », assure-t-il après avoir vu Amen Thompson et Reed Sheppard davantage prendre la parole ici ou là. « Le simple fait d’entamer ces discussions reste utile car, la plupart du temps, on pense tous la même chose mais personne ne dit rien. Il faut dire les choses quand c’est nécessaire de le dire. »

Reed Sheppard indique que « FVV » a été un « grand leader, un bon coach » pour lui, qui a su « me montrer différentes choses et c’est plus facile d’apprendre quand c’est un joueur comme Fred qui le dit ».

La saison prochaine, le vétéran de 32 ans reviendra sur les parquets et Rafael Stone n’est pas inquiet de la cohabitation entre les trois joueurs, ni que l’ancien (re)prenne toute la place à la mène. « Je le considère comme quelqu’un qui met les gens en valeur, qui les aide à se sentir plus à l’aise et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et il se perçoit comme ça également », conclut et rassure le dirigeant.