Le grand jour approche pour James Harden et les Cavs ! Ce vendredi, Cleveland va disputer son premier match de playoffs et c’est un gros morceau qui se présente d’entrée avec la réception de Toronto pour lancer la série !
La franchise de l’Ohio a misé sur l’expérience de James Harden pour essayer de franchir un cap. Tous les yeux seront donc braqués sur « The Beard » ainsi que sur ses chaussures, tant la Harden Vol. 10 d’adidas, sortie il y a quatre mois, connaît un succès mondial retentissant, dans la lignée de la Harden Vol. 9.
L’arrière de Cleveland portera peut-être ce tout nouveau coloris « Playoffs » de circonstance. Celui-ci rappelle un peu la touche « UNC », avec un mariage ciel et blanc agrémenté d’une touche de bleu marine sous la semelle.
Annoncée pour le 18 avril, la Harden Vol. 10 « Playoffs » est déjà disponible sur Basket4ballers au prix de 160 euros.
Notre verdict de la Harden Vol.10
Difficile de passer après la Harden Vol. 9 qui restera peut-être comme le modèle le plus abouti de la collection de James Harden avec adidas. Pour les dix ans de sa collaboration avec le nouvel arrière des Cavs, la marque aux trois bandes savait qu’elle n’avait pas le droit à l’erreur.
A l’arrivée, la Harden Vol. 10 a des airs de Harden Vol. 9 bis sur le plan technique et un design à peine réajusté. Mais la recette a fonctionné, alors pourquoi tout chambouler ? Avec un maintien plus accentué et un mix toujours impeccable entre confort et percussion, papy Harden a encore de quoi faire des prouesses.