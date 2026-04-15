Le grand jour approche pour James Harden et les Cavs ! Ce vendredi, Cleveland va disputer son premier match de playoffs et c’est un gros morceau qui se présente d’entrée avec la réception de Toronto pour lancer la série !

La franchise de l’Ohio a misé sur l’expérience de James Harden pour essayer de franchir un cap. Tous les yeux seront donc braqués sur « The Beard » ainsi que sur ses chaussures, tant la Harden Vol. 10 d’adidas, sortie il y a quatre mois, connaît un succès mondial retentissant, dans la lignée de la Harden Vol. 9.

L’arrière de Cleveland portera peut-être ce tout nouveau coloris « Playoffs » de circonstance. Celui-ci rappelle un peu la touche « UNC », avec un mariage ciel et blanc agrémenté d’une touche de bleu marine sous la semelle.

Annoncée pour le 18 avril, la Harden Vol. 10 « Playoffs » est déjà disponible sur Basket4ballers au prix de 160 euros.