Les Pelicans n’ont pas l’intention de transférer Zion Williamson

« Ils ont conscience que c’est ici que je veux être. New Orleans, c’est chez moi. Je ne dis pas ça parce que je suis ici devant les caméras et devant vous. […] C’est ma maison. Je suis là depuis que j’ai 19 ans. Je veux vraiment rester ici sur le long terme. S’agissant de ma prolongation, il n’y a pas grand-chose qui puisse être dévoilé pour l’instant. C’est plus le côté business. Si l’équipe veut de moi ici, alors oui, c’est ici que je veux être. C’est ma maison ici, je ne peux pas en dire plus sur le sujet pour l’instant. »

Zion Williamson a été très clair, dès la fin de la saison régulière, sur ses envies pour son avenir. L’intérieur All-Star veut poursuivre avec les Pelicans mais est-ce que la franchise souhaite encore conserver son joueur ? Joe Dumars a répondu.

« On n’a aucune intention de le faire », annonce le président de New Orleans sur un possible transfert. « On aborde l’intersaison en étant impatient de revoir Zion la saison prochaine et qu’il fasse encore une bonne saison. »

Avec 21 points à 60% de réussite au shoot et 5.7 rebonds de moyenne, Zion Williamson n’a pas fait un énorme exercice, mais il a rassuré physiquement en jouant 62 matches.

Enfin présent sur les parquets de manière durable

Il a notamment enchaîné 35 rencontres entre mi-décembre 2025 et les derniers jours de février 2026. Depuis le début de sa carrière, il n’y a qu’en 2022/23 (70 matches) qu’il avait davantage été présent sur les parquets.

« Il n’a pas baissé les bras cette saison », se réjouit Joe Dumars. « Je ne vais pas revenir sur son passé mais je sais que j’ai vu un gars pour lequel, plusieurs fois, je me suis dit qu’il n’allait pas jouer tel ou tel soir. Mais non, il était là, voulait se montrer. Je suis vraiment fier de lui cette année. »

Quant à l’idée de l’associer au pivot Derik Queen, qui vient seulement de vivre sa première saison, le dirigeant estime que cela peut fonctionner. « Il faut laisser du temps aux joueurs pour grandir dans cette ligue. Je ne savais pas si j’allais pouvoir coller avec Isiah Thomas. Mais je savais qu’on était très intelligents et qu’on pouvait trouver des solutions. Parfois, il faut laisser les joueurs trouver », analyse Joe Dumars.

Néanmoins, il va falloir recruter pour renforcer une équipe qui reste sur deux mauvaises saisons (21 puis 26 victoires) et afin d’entourer Zion Williamson.

« J’aimerais ajouter de la dureté à cette équipe », prévient son président. « On doit pouvoir se battre chaque soir. On ne peut pas se faire bousculer, on doit être physique au quotidien. Il y a des soirs où on l’était, mais trop où ce n’était pas le cas, ce n’était pas au niveau. On ne peut pas faire l’impasse là-dessus. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 62 29:42 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.3 1.0 2.0 0.5 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.