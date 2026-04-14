Stop ou encore pour Zion Williamson aux Pelicans ?

Avec l’arrivée de Joe Dumars à la tête du « front office » des Pelicans, un début de reconstruction a été engagé aux Pelicans, conduisant aux départs de CJ McCollum et Brandon Ingram. Zion Williamson a pour sa part été conforté dans son rôle de leader, avec pour mission de guider à nouveau la franchise vers les hautes sphères de la conférence Ouest, et pour l’instant, on est encore loin du compte.

Avec 26 petites victoires en 82 matchs, le chemin semble encore long, même si les blessures de joueurs majeurs, dont Dejounte Murray, n’ont pas aidé. Le premier choix de la Draft 2019 est bien conscient du chemin qu’il reste à parcourir, mais n’est pas du genre à baisser les bras.

Toujours aucun match de playoffs…

« J’ai été efficace, mais je ne peux pas m’asseoir ici et me dire que ça s’est bien passé alors qu’on n’est même pas qualifié pour le play-in et donc aucune chance de jouer les playoffs. Individuellement, j’ai encore beaucoup de choses à travailler. Je veux pouvoir attaquer depuis plusieurs endroits du terrain, être plus imprévisible en attaque. Je n’ai pas été très bon là-dessus cette saison. J’en ai déjà discuté avec Joe (Dumars), sur les points à travailler, parce que je veux être capable d’en faire plus pour mon équipe », a-t-il confié lors de son entretien de fin de saison devant les médias. « Ça va être un facteur très motivant pour moi. Je veux connaître l’expérience des playoffs. Je ne l’ai pas encore fait (…). Ça va être un été différent, dans la manière dont je vais l’aborder. Ça l’est déjà puisque je suis en bonne santé. Sur le plan basket, je vais adopter une approche différente. Parce que c’est frustrant de venir ici chaque année, et de ne pas être en playoffs. »

Alors que la direction des Pelicans pourrait être tentée de continuer son grand ménage en mettant son plus gros contrat sur le marché, Zion Williamson a pour sa part réaffirmé son attachement pour la ville qui le voit grandir depuis sept ans, comme il le fait à chaque fois qu’il en a l’occasion.

« Ils ont conscience que c’est ici que je veux être. New Orleans, c’est chez moi. Je ne dis pas ça parce que je suis ici devant les caméras et devant vous. Quand l’intersaison arrive, beaucoup de gars quittent la ville. Moi, j’habite ici. Je reste dans la ville, je sors, je fais différentes choses, j’apprends à en connaître plus sur cette ville. C’est ma maison. Je suis là depuis que j’ai 19 ans. Je veux vraiment rester ici sur le long terme. S’agissant de ma prolongation, il n’y a pas grand chose qui peut être dévoilé pour l’instant. C’est plus le côté business. Si l’équipe veut de moi ici, alors oui, c’est ici que je veux être. C’est ma maison ici, je ne peux pas en dire plus sur le sujet pour l’instant », a-t-il ajouté.

Jeremiah Fears et Derik Queen, deux lueurs d’espoir pour la suite

Le potentiel affiché par les rookies Jeremiah Fears et Derik Queen fait partie des points de satisfaction, mais pas seulement. On peut aussi noter le rôle important que pourraient tenir Saddiq Bey, Trey Murphy III ou encore Herb Jones parmi les seconds couteaux à même d’épauler Zion Williamson, sans oublier l’apport au poste 5 d’un profil comme Yves Missi. Les Pelicans vont-ils miser sur ce noyau dur ou renverser à nouveau la table ?

« Ce sont des décisions auxquelles tu dois te tenir, d’un côté ou de l’autre », a précisé l’ancienne pépite de Duke. « Si tu veux du changement, il faut tout changer. Si tu veux créer du lien dans une équipe et en arriver où il y a un certain esprit de famille avec tes coéquipiers, les coachs, il faut garder une ligne de conduite pendant deux ou trois ans. On en revient à la vision de Joe, à laquelle il faut croire. C’est un Hall of Famer, il a gagné des titres, et dans ma position, tout ce que je peux faire, c’est écouter ses conseils et voir comment il opère. »

Au-delà de leur talent ballon en main, Jeremiah Fears et Derik Queen ont également montré du caractère, et Zion Williamson a tiré son chapeau à ses deux rookies qui n’ont rien lâché malgré un premier exercice particulièrement compliqué collectivement, mais riche en termes d’apprentissage pour eux.

« Je vais commencer par DQ. C’est un joueur vraiment spécial. Il a évolué, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que pro. Il a eu de la réussite très tôt dans la saison, en étant titulaire. Puis il est sorti du cinq majeur. Là où beaucoup de jeunes auraient pu mal le prendre, il a répondu. C’est un super coéquipier, et quand il a été sur le terrain, il a tiré le meilleur parti de ses minutes en étant très productif, et vous avez vu à quel point il a bien fini la saison », a-t-il souligné. « Fears, quand il est sorti du cinq, sa frustration était plus visible. Je ne voulais pas l’inonder d’informations tous les jours. Je lui disais simplement de laisser passer l’orage. En le voyant travailler, rester à la salle, concentré sur son travail, et être avec l’équipe, il a réussi à traverser ce moment difficile. Il n’est plus la même personne comparé au début de saison. On l’a vu absorber le jeu, dans sa façon de sortir des pick-and-rolls, faire les bonnes passes, shooter avec confiance, lire les défenses… Il n’a pas seulement laissé passer l’orage, il l’a surmonté. J’ai hâte de voir leur progression dans cette ligue. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 62 29:42 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.3 1.0 2.0 0.5 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.