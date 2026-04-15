Dans une ambiance dingue, les Hornets ont « protégé leur ruche »

« Protect the Hive » (« Protégez la ruche »). C’est le slogan inscrit sur les T-shirts que les Hornets avaient distribués à leurs fans. Cela faisait dix ans que le public de Charlotte n’avait pas connu l’ambiance des phases finales, et ils étaient 19 698 spectateurs dans les gradins, soit un record de franchise !

Les heureux élus n’ont pas regretté d’être venus puisqu’ils ont assisté à une folle rencontre, qui s’est jouée dans les dernières secondes de la prolongation avec le panier de la victoire de LaMelo Ball puis le contre de Miles Bridges.

« Mes enfants m’ont dit que je n’avais plus le droit de dire ‘mortel’, mais l’ambiance était exactement comme je l’imaginais » se marre Charles Lee. « Le soutien du public, le bruit, l’énergie… Tout était là ! On est contents d’avoir gagné pour les fans de Charlotte. Ils nous ont aidés toute la saison, et c’est ce genre d’ambiance qu’on veut retrouver à chaque match. »

Première victoire en play-in

C’était d’ailleurs peut-être le dernier match à domicile si les Hornets sont éliminés par les Sixers ou le Magic lors du prochain match, mais LaMelo Ball et ses coéquipiers n’oublieront jamais cette ambiance. « Le public était incroyable. Tout le monde était présent, c’était très bruyant. Une ambiance magnifique » confirme le meneur.

Même sentiment chez Miles Bridges, qui rappelle qu’il y a désormais un match à gagner à l’extérieur, à Philadelphie ou Orlando, avant d’espérer retrouver leur chaud public. Après deux revers, en 2021 et 2022, c’est la première fois que les Hornets remportent une rencontre de play-in. Mais ce n’est qu’une première étape…

«« Les fans étaient au rendez-vous et ça compte beaucoup » témoigne Miles Bridges. « On leur a offert une victoire, et je sais qu’ils sont heureux. Je suis content pour les fans, pour moi et pour mes coéquipiers… Mais il nous reste encore un match avant les ‘vrais’ playoffs, donc on reste concentrés. »