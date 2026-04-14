L’arbitre Natalie Sago sélectionnée pour les playoffs

La liste des 36 arbitres qui dirigeront les matches de « play-in » et du premier tour des playoffs a été annoncée par la NBA, ce lundi. Parmi les noms, on retrouve celui de Natalie Sago et c’est un petit événement car ce n’est que la troisième fois qu’une femme est nommée pour siffler des rencontres de playoffs.

Avant elle, seules Violet Palmer entre 2006 et 2012, puis Ashley Moyer-Gleich en 2024 avaient eu cet honneur.

L’intéressée a appris la nouvelle au téléphone samedi, à l’aéroport de Salt Lake City, de la bouche d’Albert Sanders, responsable des arbitres pour la ligue. « J’ai vu son nom s’afficher sur mon téléphone et je me suis dit qu’on avait fait une bêtise la veille à Utah », raconte-t-elle. « Mais finalement, c’était un incroyable coup de téléphone. »

Cinquième femme arbitre de l’histoire de la NBA, Natalie Sago a débuté sa carrière lors de la saison 2018/19 et compte 426 matches de saison régulière.

« C’est un immense honneur », poursuit-elle. « Je suis vraiment ravie et impatiente de donner le meilleur de moi-même pour toutes celles qui me suivront et pour toutes les petites filles qui regarderont les playoffs. »

Elle ajoute qu’elle « espère que cela va devenir normal » de voir des femmes arbitrer en playoffs. « Tant qu’on fait le travail, qu’on le fait bien, c’est la même chose qu’un homme. Je veux simplement qu’on soit tous des arbitres. Je ne veux pas être connue comme la cinquième femme à siffler en NBA. On est tous pareil, on fait le même métier. »

Ce qui rejoint le discours de la NBA qui estime que, avant tout et donc avant son genre, « ce qui compte, c’est de savoir si l’arbitre a été correctement formé et si on peut compter sur lui pour être présent quand on en a besoin », déclare Monty McCutchen, le vice-président en charge de la formation des arbitres.