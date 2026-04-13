Qui sont les leaders statistiques de la saison régulière 2025/26 ?

La saison régulière 2025/26 s’est achevée la nuit dernière en NBA et c’est l’heure du bilan statistique. Et s’il ne sera pas éligible pour les trophées individuels de la fin de saison (hormis s’il obtient une dérogation exceptionnelle), c’est bien Luka Doncic qui termine meilleur marqueur de la campagne, avec 33,5 points par match !
Nikola Jokic est lui devenu le premier joueur à être à la fois le meilleur rebondeur (12,9) et le meilleur passeur (10,9) lors d’une même saison NBA ! Wilt Chamberlain avait pourtant été proche de le réussir en 1967/68 : il avait fini meilleur rebondeur avec 23,8 prises par match et avait distribué 708 passes sur la saison, le plaçant en tête de la catégorie pour le total. En revanche, il n’avait pas été le leader au niveau des passes par match cette saison-là : Oscar Robertson avait terminé premier avec 9,7 passes contre 8,6 pour « The Stilt ».
Quant aux Français, ils sont bien présents dans la raquette. Victor Wembanyama et Rudy Gobert sont ainsi tous les deux dans le Top 5 des meilleurs rebondeurs, quand Moussa Diabaté brille au rebond offensif.
Le pivot des Wolves est aussi leader du classement au niveau de l’adresse au tir (68,1 %) alors que « Wemby » écrase de son côté totalement la concurrence en termes de contres, tant à la moyenne qu’au total.
Points
Moyenne
Luka Doncic (LA Lakers) : 33,5
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) : 31,1
Anthony Edwards (Minnesota) : 28,8
Jaylen Brown (Boston) : 28,7
Tyrese Maxey (Philadelphia) : 28,3
Total
Luka Doncic (Los Angeles Lakers) : 2 143
Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) : 2 117
Jaylen Brown (Boston) : 2 038
Kevin Durant (Houston) : 2 026
Tyrese Maxey (Philadelphia) : 1 980
Rebonds
Moyenne
Nikola Jokic (Denver) : 12,9
Karl-Anthony Towns (New York) : 11,9
Donovan Clingan (Portland) : 11,6
Victor Wembanyama (San Antonio) : 11,5
Rudy Gobert (Minnesota) : 11,5
Total
Donovan Clingan (Portland) : 892
Karl-Anthony Towns (New York) : 889
Rudy Gobert (Minnesota) : 872
Nikola Jokic (Denver) : 836
Jalen Johnson (Atlanta) : 740
Passes décisives
Moyenne
Nikola Jokic (Denver) : 10,7
Cade Cunningham (Detroit) : 9,9
Luka Doncic (LA Lakers) : 8,3
James Harden (LA Clippers / Cleveland) : 8,0
Jalen Johnson (Atlanta) : 7,9
Total
Nikola Jokic (Denver) : 697
Cade Cunningham (Detroit) : 634
Jalen Johnson (Atlanta) : 566
James Harden (LA Clippers / Cleveland) : 557
Jamal Murray (Denver) : 535
Interceptions
Moyenne
Ausar Thompson (Detroit) : 2,0
Dyson Daniels (Atlanta) : 2,0
Cason Wallace (Oklahoma City) : 1,9
Kawhi Leonard (LA Clippers) : 1,9
Tyrese Maxey (Philadelphia) : 1,9
Total
Cason Wallace (Oklahoma City) : 150
Dyson Daniels (Atlanta) : 149
Ausar Thompson (Detroit) : 146
Kris Dunn (LA Clippers) : 131
Tyrese Maxey (Philadelphia) : 130
Contres
Moyenne
Victor Wembanyama (San Antonio) : 3,08
Chet Holmgren (Oklahoma City) : 1,91
Jay Huff (Indiana) : 1,87
Evan Mobley (Cleveland) : 1,74
Donovan Clingan (Portland) : 1,69
Total
Victor Wembanyama (San Antonio) : 197
Jay Huff (Indiana) : 153
Chet Holmgren (Oklahoma City) : 132
Donovan Clingan (Portland) : 130
Rudy Gobert (Minnesota) : 124
Tirs à 3-points marqués
Moyenne
Stephen Curry (Golden State) : 4,4
Luka Doncic (LA Lakers) : 4,0
LaMelo Ball (Charlotte) : 3,8
Michael Porter Jr. (Brooklyn) : 3,4
Kon Knueppel (Charlotte) : 3,4
Total
Kon Knueppel (Charlotte) : 273
LaMelo Ball (Charlotte) : 272
Luka Doncic (LA Lakers) : 254
Nickeil Alexander-Walker (Atlanta) : 251
Jamal Murray (Denver) : 245
Minutes
Moyenne
Tyrese Maxey (Philadelphia) : 37,5
Amen Thompson (Houston) : 36,9
Kevin Durant (Houston) : 35,9
Luka Doncic (LA Lakers) : 35,2
Trey Murphy III (New Orleans) : 34,9
Total
Amen Thompson (Houston) : 2 953
Kevin Durant (Houston) : 2 840
Desmond Bane (Orlando) : 2 756
Toumani Camara (Portland) : 2 731
Jabari Smith Jr (Houston) : 2 705
Pourcentage au tir
FG%
Rudy Gobert (Minnesota) : 68,2 %
Deandre Ayton (LA Lakers) : 67,1 %
Neemias Queta (Boston) : 65,3 %
Jalen Duren (Detroit) : 65,0 %
Jarrett Allen (Cleveland) : 63,8 %
3P%
Luke Kennard (Atlanta / LA Lakers) : 47,8 %
Bobby Portis (Milwaukee) : 45,6 %
Cam Spencer (Memphis) : 44,9 %
Jaylon Tyson (Cleveland) : 44,6 %
Rui Hachimura (LA Lakers) : 44,3 %
FT%
Cam Spencer (Memphis) : 94,0 %
Stephen Curry (Golden State) : 92,3 %
Desmond Bane (Orlando) : 90,8 %
Nickeil Alexander-Walker (Atlanta) : 90,2 %
Derrick White (Boston) : 90,2 %
Rebonds offensifs
Total
Donovan Clingan (Portland) : 347
Rudy Gobert (Minnesota) : 299
Moussa Diabate (Charlotte) : 273
Jalen Duren (Detroit) : 266
Mitchell Robinson (New York) : 252
Rebonds défensifs
Total
Karl-Anthony Towns (New York) : 656
Nikola Jokic (Denver) : 644
Jalen Johnson (Atlanta) : 639
Victor Wembanyama (San Antonio) : 606
Bam Adebayo (Miami) : 583
Balles perdues
Moyenne
Luka Doncic (LA Lakers) : 4,0
Deni Avdija (Portland) : 3,8
Nikola Jokic (Denver) : 3,7
Cade Cunningham (Detroit) : 3,7
Jaylen Brown (Boston) : 3,7
Total
Jaylen Brown (Boston) : 259
Luka Doncic (LA Lakers) : 255
Deni Avdija (Portland) : 253
Kevin Durant (Houston) : 246
James Harden (LA Clippers / Cleveland) : 245