Les Hornets reviennent de loin

Dix ans ! Dix ans que les Hornets n’avaient pas passé le cap des 43 victoires et couraient après une participation aux playoffs. La dernière fois que la franchise a fait mieux, c’était en 2015/16, avec 48 succès au compteur, avant de s’incliner 4-3 face à Miami au premier tour de la postseason.

Autant dire que Charlotte revient de loin, d’autant plus après un début de saison catastrophique (16 victoires – 28 défaites), dans la lignée de l’exercice précédent. Le déclic a finalement eu lieu courant janvier, avec une infirmerie qui s’est vidée et toutes les pièces du puzzle qui se sont progressivement assemblées, jusqu’à faire des Hornets l’une des très belles surprises de cette deuxième partie de saison à l’Est. Et même en NBA.

Les playoffs ne sont pas encore acquis, mais cette première étape est un pas de plus dans la bonne direction.

« Ça nous donne une chance, et c’est tout ce qu’on peut demander, surtout après notre début de saison », a rappelé Charles Lee. « Et puis, le fait que les gars aient su faire preuve de résilience, se battre encore un peu plus et nous offrir aujourd’hui une chance d’accéder aux playoffs, c’est enthousiasmant. Et je sais qu’on a faim de réussite. »

Enfin un match de postseason à domicile

Pour assurer la 9e place, il fallait gagner à New York cette nuit, ce que les Hornets ont fait en s’appuyant notamment sur un trio LaMelo Ball – Coby White – Brandon Miller à 19 points chacun. La première récompense, c’est donc ce premier match à domicile qui se profile face à Miami dès demain soir, après dix ans d’attente.

Enfin, les fans des Hornets vont renouer avec une atmosphère de postseason, après avoir vu leur équipe s’incliner au premier tour du play-in en 2021 et 2022, respectivement à Indiana et Atlanta.

« C’est bon pour la ville et pour les fans », a résumé LaMelo Ball. « C’est la première fois qu’on joue un match de play-in à domicile, alors j’espère que nos fans viendront nombreux et qu’ils feront le show. Je suis ravi pour eux, mais il faut y aller match après match », a ajouté Miles Bridges. « Tout le monde a fait des sacrifices dans l’équipe. On a joué de la bonne façon, en se concentrant sur la défense et en faisant bouger le ballon en attaque. On a pris du plaisir, et c’est tout ce qui compte, comme le montre notre bilan. »

La réception de Miami sera un premier choc, le Heat ayant battu les Hornets à trois reprises cette saison. En cas de victoire, il resterait ensuite un deuxième match à gagner, à l’extérieur cette fois, pour s’emparer de la huitième place et retrouver Detroit au premier tour. Ce serait alors soit Philadelphie, privé de Joel Embiid, soit Orlando.