Après trois années d’absence, les Raptors savourent leur retour en playoffs

« Soyez prêts pour l’impact physique. Il faut aimer cette merde, c’est que du bonheur. » Scottie Barnes a déjà passé la consigne auprès de ses jeunes coéquipiers qui s’apprêtent à connaître leur première expérience en playoffs.

Lui-même n’a plus goûté aux phases finales depuis 2022, date de la dernière qualification de Toronto. Il avait alors vingt ans, et évoluait au sein d’une formation encore portée par quelques figures du titre de 2019 : Pascal Siakam, OG Anunoby, Fred VanVleet…

Après trois ans d’absence, les Canadiens vont effectuer leur retour en playoffs. Leur large victoire face aux Nets, combinée à la défaite du Magic, leur a assuré la 5e place à l’Est, synonyme de premier tour face aux Cavaliers.

Toronto a donc déjà réussi sa saison. Il faut rappeler que seulement deux ans plus tôt, cette équipe n’avait remporté que 25 matchs, puis seulement cinq de plus l’année suivante. Le bond en avant pour la franchise qui a tourné la page de l’ère Masai Ujiri est donc important.

« Les cartes sont bien tombées pour nous cette année. On a gagné 46 matchs, soit 16 de plus que la saison dernière. On a vu beaucoup de progression dans cet effectif. Le meilleur dans tout ça, c’est que nous allons avoir l’opportunité de jouer les playoffs. Même si tous ces matchs comptaient pour nous qualifier, ce sera une expérience incroyable pour notre équipe », s’enthousiasme Darko Rajakovic.

Tout à gagner face aux Cavs

Celui-ci, qui est devenu le premier coach européen de l’histoire à mener une équipe en « postseason », assure que les Raptors vont « prendre les matchs les uns après les autres ». « Notre mentalité ne va pas changer. Nous allons essayer de gagner un match, le prochain, et voir où cela nous mène », prévoit-il.

Après tout, les Raptors n’ont rien à perdre face à des Cavs qu’ils ont battus à trois reprises lors des premières semaines de compétition cette saison. Quitte à signer une nouvelle surprise ? Et ce, alors que les Raptors n’avaient pas vraiment la faveur des pronostics en amont de la saison pour une qualification directe en playoffs.

« Dès le camp d’entraînement, nous y avons cru. On était convaincus qu’on pouvait atteindre cette position. Une saison comporte toujours des hauts et des bas, mais il faut savoir traverser tout ça, s’accrocher. On a fait un excellent travail pour aller de l’avant », salue Scottie Barnes, auteur de son 9e triple-double en carrière (18 points, 12 rebonds et 12 passes décisives).

« On a fait les choses comme il fallait. On a travaillé, construit. C’est le résultat de tout cela. Évidemment, c’est encore un processus en cours. Mais c’est une bonne étape pour nous. Je ne pense pas que beaucoup de gens pensaient que nous en serions là. Je suis vraiment fier de ce groupe, de notre acharnement au travail et de notre cohésion. Cela va se poursuivre en playoffs », termine RJ Barrett.