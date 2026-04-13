La ANTA KAI 3 « The Mastery » pour lever le mystère ?

Kyrie Irving a publié un tweet énigmatique ce week-end, composé de quatre émojis dont une plume et une horloge. Faut-il y voir une bonne nouvelle concernant son état de santé ? Ou peut-être était-ce un moyen de mettre en avant ce nouveau coloris de sa troisième chaussure signature, la ANTA KAI 3.

Cette version baptisée « The Mastery » s’affiche avec des tons marron-beige, complétée par des touches de vert et de rouge, l’ensemble étant ornée de son nouveau logo, brodé couleur or sur la languette et le talon. Comme toujours, la semelle a également été soignée avec un magnifique motif de plumes indiennes apparaissant sous une semelle extérieure translucide.

En attendant le retour du meneur des Mavs sur les parquets, la paire a récemment été portée par Stephen Curry en match. De quoi lui offrir une belle exposition, en plus de permettre au leader des Warriors de témoigner tout son respect pour Kyrie Irving. L’autre bonne nouvelle, c’est que le modèle est d’ores et déjà disponible en exclusivité sur Basket4Ballers au prix de 135 euros !