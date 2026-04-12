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La NBA songe à priver les trois pires bilans du jackpot de la Draft

Publié le 12/04/2026 à 18:02 Twitter Facebook

La NBA se creuse les méninges pour tenter de trouver l’antidote au « tanking ». Et une idée aurait particulièrement plu à Adam Silver…

La lottery de la Draft NBAFace à une fin de saison actuellement défigurée par le « tanking », une idée semble prendre de l’épaisseur dans les bureaux de la NBA : retirer aux trois pires bilans de la ligue les meilleures probabilités pour décrocher le premier choix de Draft. Une piste radicale, visiblement accueillie avec enthousiasme par Adam Silver.

La NBA a pourtant déjà retouché sa « lottery » en 2017, en attribuant depuis 2019 les mêmes chances aux trois pires équipes, avec 14% de probabilité chacune de récupérer le premier choix. L’objectif était alors clair : freiner la course à la défaite. Huit ans plus tard, le constat est sévère. Le « tanking » n’a pas disparu, il s’est même banalisé, au point de pousser Adam Silver à promettre que la ligue allait le régler, « point final ».

Dans ce contexte, plusieurs médias américains ont relayé ces derniers jours une proposition simple : ne plus offrir aux trois pires bilans les meilleures chances à la Draft. Lors d’un échange entre dirigeants et la NBA, un GM a même suggéré d’empêcher carrément ces trois équipes de récupérer le premier choix ! Jugée trop extrême, cette version aurait toutefois ouvert la porte à une variante plus réaliste : réduire leurs probabilités au profit d’équipes un peu moins mal classées. Et selon Yahoo! Sports, Adam Silver aurait beaucoup aimé l’idée.

La logique est claire : tant qu’être tout en bas reste la situation la plus avantageuse, certaines franchises continueront de travailler pour glisser au classement. En privant les trois pires bilans des meilleures chances à la Draft, on peut casser ce réflexe… en prenant le risque d’aller au détriment du principe même du processus.

Car le problème, c’est que la Draft doit d’abord servir à aider les équipes les plus faibles à se relever…

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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