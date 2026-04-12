Jeremiah Fears fier de boucler sa saison rookie en jouant 82 matchs

En déplacement sur le terrain des Wolves, la nuit prochaine, Jeremiah Fears va réaliser ce qu’aucun rookie des Pelicans n’avait encore réussi : disputer les 82 matchs de sa première campagne !

« Pouvoir disputer les 82 matchs, c’est vraiment génial », a-t-il ainsi déclaré en amont de ce dernier match. « Tout le monde n’a pas la chance de jouer les 82 matchs. J’ai eu la chance de pouvoir le faire. J’ai l’impression d’avoir tiré le meilleur parti des minutes qui m’ont été accordées quand je suis sur le terrain. »

Jeremiah Fears a été l’un des rares points positifs d’une saison (encore) ratée pour La Nouvelle-Orléans. Il compile ainsi 14 points, 3.6 rebonds et 3.4 passes décisives en 25 minutes par match et a établi un record de la franchise pour un rookie en marquant 40 points lors de la dernière victoire contre l’Utah.

Evidemment, il a encore du travail, notamment en termes de finition près du cercle, mais le 7e choix de la dernière Draft peut déjà se targuer d’avoir traversé sa saison rookie sans passer par l’infirmerie. Surtout en Louisiane…

« Il faut se concentrer sur sa récupération et rester pleinement concentré. Je me consacre entièrement à ma récupération et au travail sur et en dehors du terrain » conclut-il. « Les bains chauds et froids ont été d’une aide précieuse pour moi. Je compte simplement sur ces éléments pour m’aider à préparer mon corps au quotidien. »

Jeremiah Fears Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NO 81 25:34 43.5 33.6 78.4 0.7 2.9 3.6 3.4 1.8 1.2 2.2 0.4 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.