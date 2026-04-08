Le MVP de la nuit | Un record de franchise pour Jeremiah Fears

Au même titre que Maxime Raynaud, Jeremiah Fears fait partie des possibles « steals » de la Draft 2025, et le meneur des Pelicans parachève sa belle saison avec un record de franchise ! Face au Jazz, il devient le premier rookie de l’histoire de la franchise à atteindre la barre des 40 points, et il efface les 37 points de Thornton en 2010.

Dans une rencontre sans enjeu, les Pelicans s’imposent 156-137 face au Jazz, et Jeremiah Fears a livré un match plein avec 40 points, mais aussi 6 passes, 5 rebonds et 3 interceptions. Le tout à 17 sur 29 aux tirs. C’était le dernier match à domicile des Pelicans, et James Borrego a tenu à souligner un aspect bien précis de la performance de son meneur qui n’a manqué aucun match cette saison !

« Eh bien, moi je voulais qu’il atteigne les 40 points, mais lui encore plus ! C’était une performance impressionnante de sa part » explique le coach de New Orleans. « Il met 40 points, mais je crois qu’il ne met qu’un seul tir à 3-points, avec seulement quatre ou cinq lancers francs. Le reste, c’est essentiellement du jeu près du cercle toute la soirée. Son jeu en transition… il a eu trois ou quatre finitions vraiment de très haut niveau. À cet âge-là, faire ça — la technique, le rythme, la puissance — c’est du très haut niveau. Je suis vraiment fier de sa progression depuis le camp d’entraînement jusqu’à aujourd’hui. Il a franchi un cap énorme et cette franchise est dans une très bonne position grâce à des joueurs comme lui. »

Une barre pas atteinte depuis l’adolescence

Bel hommage à un élément qui pourrait donc être le meneur du futur des Pelicans, au sein d’un effectif où les jeunes ont une belle carte à jouer. Sa capacité à casser le premier rideau lui permet d’aller au bout, mais il sera encore plus précieux lorsqu’il pourra ressortir des ballons propres pour ses shooteurs ou combiner avec Zion Williamson. Ce sera l’étape d’après, la saison prochaine. En attendant, il savoure ce record.

« Sérieux ? C’est fou… Cela fait beaucoup à encaisser d’un coup mais c’est énorme » réagit-il lorsqu’on lui apprend qu’il a battu le record de franchise pour un rookie. « Franchement, je remercie mes coéquipiers. Ils ont fait un super boulot en continuant à me parler et à me soutenir pendant tout le match. Avant la rencontre, ils m’ont dit qu’il y avait beaucoup d’absents, donc qu’ils allaient avoir besoin que je prenne mes responsabilités. Et je pense avoir plutôt bien répondu ce soir. »

Au passage, il confirme qu’il voulait atteindre cette barre des 40 points qu’il n’avait pas atteinte depuis… l’adolescence ! « Je les voulais vraiment. Le coach m’a dit : ‘Tu es à 38, vas-y, termine le match.’ Donc merci au coach de m’avoir laissé sur le terrain, de m’avoir permis de jouer libéré et de vivre une telle soirée. Mon record absolu, c’était 55 points, au collège. En AAU, c’était 35, et maintenant 40 en NBA. C’est une énorme soirée ! »