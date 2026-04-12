WNBA : Brittney Griner rejoint officiellement le Connecticut Sun

L’info avait été dévoilée hier. C’est désormais officiel : Brittney Griner quitte Atlanta pour le Connecticut Sun, où elle s’est engagée pour un contrat d’un an à 1.2 million de dollars.

Poste 5 de 2m06 (35 ans), l’internationale américaine va apporter son expérience à la formation coachée par Rachid Méziane, dans un style similaire à ce qu’apportait Tina Charles (37 ans), toujours free agent, la saison dernière. Atlanta a déjà trouvé sa remplaçante après avoir récupéré Angel Reese en provenance du Chicago Sky.

« Brittney est et a toujours été l’une des joueuses les plus influentes de notre sport tout au long de sa carrière légendaire. Sa présence contribuera à rehausser le niveau de notre club et de notre équipe sur le terrain, auprès de nos fans et au sein de notre communauté. Ce qui nous enthousiasme le plus, ce n’est pas seulement son talent sur le terrain, mais aussi la personne qu’elle est. Son leadership, sa résilience et la façon dont elle tisse des liens avec ses coéquipières et ses fans apportent une valeur inestimable à notre franchise », a déclaré la GM Morgan Tuck.

En attendant d’autres renforts, Brittney Griner fera équipe avec Leïla Lacan, Diamond Miller (échangée par Dallas contre l’intérieure Rayah Marshall), Saniya Rivers, Aneesah Morrow, Aaliyah Edwards et Olivia Nelson-Ododa, prolongée de deux ans cette nuit, tandis que Migna Touré pourrait elle aussi retrouver l’équipe après avoir été invitée à participer au « training camp ». Kennedy Burke arrive également pour un an au Sun en provenance du New York Liberty, où elle a réalisé sa meilleure saison en carrière.

Skylar Diggins passe de Seattle à Chicago

Parmi les autres signatures ou confirmations notables de la nuit, Dallas et Chicago font leur maximum pour essayer de rebondir après avoir terminé aux deux dernières places de la précédente saison régulière. Après s’être assuré la présence d’Arike Ogunbowale, Dallas a mis la main sur deux joueuses de référence piochées du côté de Minnesota, Jessica Shepard et Alanna Smith, signées pour respectivement deux et trois ans de contrat et qui vont renforcer les postes 3-4. Élue co-meilleure défenseure de l’année la saison dernière avec A’ja Wilson, Alanna Smith a également remporté le titre de la deuxième édition de la ligue 3×3 « Unrivaled » avec le Mist en mars dernier.

Le Chicago Sky a lui aussi étoffé son effectif en attirant un gros poisson dans ses filets : Skylar Diggins ! Septuple All-Star, l’arrière de 35 ans qui figurait encore dans le Top 15 des meilleures scoreuses la saison dernière, a signé un contrat de deux ans pour 1.9 million de dollars.

Chicago a également prolongé Rachel Banham pour un an, l’arrière ayant réalisé la saison la plus aboutie de sa carrière en 2025 dans un contexte compliqué. C’est également le cas de l’ailière Azura Stevens, signée pour trois ans et 3.15 millions de dollars, qui arrive des Los Angeles Sparks où elle a tourné à 12.8 points, 8 rebonds et 2.1 passes. Enfin, Jacy Sheldon a été envoyée à Chicago par Washington, qui récupère un premier tour de Draft.

À noter aussi la confirmation du départ de Bridget Carleton de Minnesota pour la nouvelle franchise de Portland, où elle a été désignée comme « core player », signant un contrat max de trois ans pour 3.74 millions de dollars.

Enfin, au rayon prolongation, Veronica Burton a prolongé de trois ans à Golden State pour 2.91 millions de dollars après avoir brillé lors de la première saison des Valkyries et remporté le titre de « Most Improved Player ». Même chose pour l’arrière scoreuse Rhyne Howard à Atlanta, dont le contrat de trois ans va culminer à 3.4 millions de dollars, et l’intérieure des Sparks Dearica Hamby, avec 3.5 millions de dollars à la clé. À Indiana, Lexie Hull a annoncé sa prolongation sur ses réseaux sociaux aux côtés de Caitlin Clark. Elle retrouvera deux recrues : l’arrière Tyasha Harris et l’ailière Monique Billings, qui arrivent de Dallas et Golden State.