Maxime Raynaud également prêt à jouer pour les Bleus cet été

Après Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele, un autre intérieur pourrait représenter l’Equipe de France cet été, à l’occasion des fenêtres de qualification à la Coupe du monde 2027.

Comme l’indique L’Équipe, Maxime Raynaud a « vu Boris [Diaw] pas mal de fois pendant la saison » et semble bien faire partie des options étudiées par le staff des Bleus.

« La liste n’est pas encore sortie, donc je n’en sais rien. Mais il me semble qu’ils sont en train de penser à moi pour les fenêtres FIBA. Et je les ferai avec grand plaisir », a-t-il expliqué, précisant que sa situation contractuelle en Californie ne constituait pas un frein.

Contrairement à Victor Wembanyama, mais comme Guerschon Yabusele, Maxime Raynaud ne disputera pas les playoffs. Sa saison rookie en NBA se terminera donc ce week-end. Il pourrait ainsi être disponible du 3 au 6 juillet, puis du 24 août au 1er septembre, alors que la France est déjà qualifiée pour le deuxième tour des qualifications.

Auteur d’une première saison NBA extrêmement encourageante, avec 12.3 points et 7.5 rebonds de moyenne, malgré les difficultés de Sacramento, le pivot de 23 ans n’a encore jamais porté le maillot des Bleus chez les A. En revanche, avec les Bleuets, il a remporté le championnat d’Europe U20 en 2023 aux côtés d’Ilias Kamardine, Adama Bal ou encore Armel Traoré. Il avait également décroché une médaille d’argent à l’Euro U16 en 2019.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 73 26:24 56.9 30.0 78.0 1.9 5.6 7.5 1.3 2.3 0.5 1.2 0.5 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.