Toujours blessé, Tyrese Maxey va serrer les dents jusqu’au bout

« Rebande-le, et c’est parti. Si je dois jouer avec, je n’ai pas l’intention d’avoir peur ». Ne comptez pas sur Tyrese Maxey pour lâcher maintenant. Contraint de finir à fond pour aller chercher la victoire à Indiana en l’absence de Joel Embiid vendredi soir, le meneur des Sixers a dû serrer les dents après avoir aggravé sa blessure à l’auriculaire en deuxième mi-temps. Brièvement passé par le vestiaire durant le troisième quart-temps, il est ensuite revenu sur le terrain pour finir le boulot, signant 32 points, 8 rebonds et 5 passes pour contribuer au succès des siens.

Même s’il n’est pas à 100% de ses capacités, comme en témoigne son 1/10 à 3-points, le meneur ne se voit pas lâcher ses coéquipiers pour une blessure qui reste mineure, bien qu’handicapante.

« Mon petit doigt est un peu bizarre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j’ai l’air un peu timoré, mais je n’ai pas le temps d’être timoré en ce moment. Mes coéquipiers ont besoin de moi. J’ai discuté avec Toure’ Murry (assistant en charge du développement des joueurs). Je devais juste y aller et faire le job », a-t-il déclaré après le match.

Rater les playoffs serait plus douloureux…

Revenu depuis dix jours après trois semaines loin des terrains, Tyrese Maxey se concentre sur le présent, à savoir le dernier match de saison régulière ce soir face à Milwaukee, puis potentiellement un, voire deux matchs de play-in.

Les Sixers n’ont pas leur destin entre leurs mains, et devront espérer un miracle, à savoir les défaites du Magic et des Raptors pour finir à la sixième place et offrir ainsi à leur meneur une petite semaine de repos supplémentaire. Mais quoi qu’il arrive, le meneur de Philly sera prêt.

« C’est comme ça. On se préoccupera de ça durant l’intersaison. J’ai un bandage, mais physiquement, ça ira, et je veux être là pour mon équipe. Je l’ai fait toute l’année. J’ai gardé le moral et je les ai encouragés, et il n’est pas question que je les laisse tomber maintenant ».

Voilà maintenant deux ans de suite qu’une blessure au petit doigt l’empêche de finir la saison pied au plancher. Sauf que cette année, les Sixers sont en lice pour entrer en playoffs, et c’est ce qui le motive le plus. Au point d’oublier la gêne et l’inconfort que provoque sa blessure à la main droite, celle avec laquelle il dribble et shoote.

« C’est juste différent. C’est tout. Je n’ai pas vraiment… Je ne veux pas paraître suffisant. C’est juste que je n’ai pas d’explication. Je dois prendre mes tirs. C’est juste une blessure. Je suis revenu suffisamment tôt. Mais ça va. Je ne veux pas en faire toute une histoire, parce que je joue quand même ».

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 61 15:20 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHI 75 35:20 48.5 42.7 86.6 0.3 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHI 60 33:36 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHI 70 37:31 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 2024-25 PHI 52 37:42 43.7 33.7 87.9 0.3 3.1 3.3 6.1 2.2 1.8 2.4 0.4 26.3 2025-26 PHI 69 38:10 46.1 36.7 89.1 0.3 3.8 4.2 6.7 2.2 1.9 2.4 0.8 28.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.