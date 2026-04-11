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De nouveau 8e, les Blazers ont leur destin entre les mains

Publié le 11/04/2026 à 9:42 Twitter Facebook

NBA – Victorieux des Clippers, les Blazers doivent simplement battre les Kings ce dimanche pour s’assurer la huitième place de la conférence Ouest.

deni avdija blazersPour la deuxième fois de la semaine, les Clippers et les Blazers s’affrontaient, et comme lors de la dernière confrontation, les Blazers ont profité d’une grosse série dans le 4e quart-temps pour finalement s’imposer 116-97. Mais avant cela, ils avaient gâché une avance d’une vingtaine de points…

« J’ai dit aux joueurs qu’ils allaient faire des runs et que nous devions rester patients », analyse Tiago Splitter. « Dans le troisième quart-temps, ils ont rentré leurs tirs alors que nous défendions correctement. Brook Lopez nous a mis en difficulté avec ses tirs de loin. »

Interrogé sur la fin de match de Deni Avdija, l’entraîneur des Blazers ajoute : « C’est le Deni que nous avons vu tout au long de la saison. Il a attaqué le cercle, il a trouvé ses coéquipiers démarqués et il a été agressif, ce qui lui a permis d’obtenir des lancers francs. »

Ce succès permet aux Blazers d’être quasiment certains de finir huitièmes. Pour valider cette position et avoir deux chances de se qualifier en playoffs, les hommes de Tiago Splitter devront battre les Kings ce dimanche. Cependant, en cas de défaite, ils devront prier pour que les Clippers ne viennent pas à bout des Warriors.

Détente, calme et plaisir de jouer

« Notre potentiel est sans limite », affirme Deni Avdija. « Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Dans le vestiaire, il y a des gars talentueux et je me suis rarement autant amusé avec une équipe. J’espère que nous pourrons faire de grandes choses. »

Même sentiment chez Tiago Splitter qui n’imaginait pas, en début de saison, être le coach d’une formation à une victoire des playoffs. Surtout avec un effectif rajeuni, mais rien ne semble les perturber.

« Honnêtement, ils sont jeunes et ils prennent du plaisir. Avant le match, je les ai observés : ils étaient détendus, concentrés mais calmes. Heureux d’être là, de jouer et de se battre. C’est ça l’objectif. Il faut un sentiment d’urgence, mais sans être trop tendu. Trouver le bon équilibre, et je pense qu’ils l’ont eu aujourd’hui. Mais il nous reste encore un match à jouer en saison régulière, donc il faut finir le travail. On peut être contents ce soir, mais dès demain, retour au boulot. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 64 33:18 46.0 31.5 80.0 1.2 5.8 6.9 6.7 3.9 0.8 0.6 2.6 24.0
Shaedon Sharpe 48 29:59 45.6 34.0 78.4 1.0 3.4 4.4 2.6 3.0 1.4 0.1 2.0 21.4
Jerami Grant 57 29:44 45.3 38.9 81.4 1.0 2.5 3.5 2.1 2.1 0.7 0.6 2.5 18.6
Jrue Holiday 51 29:20 45.3 38.5 83.0 1.3 3.3 4.6 6.2 2.7 1.0 0.1 1.5 16.3
Scoot Henderson 28 24:39 41.4 35.5 83.5 0.6 2.1 2.8 3.8 2.4 0.8 0.3 2.8 14.4
Toumani Camara 80 33:19 44.4 37.3 70.8 1.6 3.6 5.2 2.5 1.8 1.2 0.4 2.9 13.5
Donovan Clingan 75 27:14 52.0 33.8 67.5 4.5 7.1 11.6 2.1 1.3 0.6 1.7 2.3 12.0
Caleb Love 48 21:04 38.9 32.0 73.5 0.5 1.9 2.4 2.6 1.3 0.6 0.1 1.0 10.6
Vít Krejčí 18 19:57 40.7 30.7 73.3 0.7 2.2 2.8 1.8 0.6 0.6 0.3 1.6 7.4
Robert Williams Iii 57 16:59 71.1 33.3 58.5 2.4 4.5 6.9 1.0 0.8 0.6 1.5 1.2 6.6
Chris Youngblood 1 9:00 66.7 66.7 0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
Matisse Thybulle 28 16:13 43.2 40.2 87.0 0.6 1.4 2.0 0.9 1.0 2.0 0.5 1.5 5.8
Kris Murray 55 23:20 45.7 26.3 69.8 1.6 2.0 3.5 1.4 0.8 0.9 0.4 1.6 5.7
Sidy Cissoko 73 19:36 39.8 29.8 65.1 0.8 1.4 2.3 1.5 1.0 0.7 0.3 2.5 5.2
Blake Wesley 29 12:19 45.2 27.8 55.6 0.3 1.1 1.3 2.1 1.1 0.6 0.2 1.1 5.1
Jayson Kent 3 6:20 66.7 33.3 100.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 3.3
Duop Reath 32 8:04 44.6 41.8 83.3 0.3 0.9 1.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.9 2.9
Rayan Rupert 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.6 0.6 0.0 1.3 2.9
Yang Hansen 41 7:13 31.0 11.9 82.4 0.5 1.1 1.6 0.5 0.8 0.1 0.2 1.0 2.3
Javonte Cooke 19 4:57 22.0 13.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.5 0.3 0.0 0.3 1.2

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Thibault Mairesse
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