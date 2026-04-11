De nouveau 8e, les Blazers ont leur destin entre les mains

Pour la deuxième fois de la semaine, les Clippers et les Blazers s’affrontaient, et comme lors de la dernière confrontation, les Blazers ont profité d’une grosse série dans le 4e quart-temps pour finalement s’imposer 116-97. Mais avant cela, ils avaient gâché une avance d’une vingtaine de points…

« J’ai dit aux joueurs qu’ils allaient faire des runs et que nous devions rester patients », analyse Tiago Splitter. « Dans le troisième quart-temps, ils ont rentré leurs tirs alors que nous défendions correctement. Brook Lopez nous a mis en difficulté avec ses tirs de loin. »

Interrogé sur la fin de match de Deni Avdija, l’entraîneur des Blazers ajoute : « C’est le Deni que nous avons vu tout au long de la saison. Il a attaqué le cercle, il a trouvé ses coéquipiers démarqués et il a été agressif, ce qui lui a permis d’obtenir des lancers francs. »

Ce succès permet aux Blazers d’être quasiment certains de finir huitièmes. Pour valider cette position et avoir deux chances de se qualifier en playoffs, les hommes de Tiago Splitter devront battre les Kings ce dimanche. Cependant, en cas de défaite, ils devront prier pour que les Clippers ne viennent pas à bout des Warriors.

Détente, calme et plaisir de jouer

« Notre potentiel est sans limite », affirme Deni Avdija. « Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Dans le vestiaire, il y a des gars talentueux et je me suis rarement autant amusé avec une équipe. J’espère que nous pourrons faire de grandes choses. »

Même sentiment chez Tiago Splitter qui n’imaginait pas, en début de saison, être le coach d’une formation à une victoire des playoffs. Surtout avec un effectif rajeuni, mais rien ne semble les perturber.

« Honnêtement, ils sont jeunes et ils prennent du plaisir. Avant le match, je les ai observés : ils étaient détendus, concentrés mais calmes. Heureux d’être là, de jouer et de se battre. C’est ça l’objectif. Il faut un sentiment d’urgence, mais sans être trop tendu. Trouver le bon équilibre, et je pense qu’ils l’ont eu aujourd’hui. Mais il nous reste encore un match à jouer en saison régulière, donc il faut finir le travail. On peut être contents ce soir, mais dès demain, retour au boulot. »