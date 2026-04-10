Cade Cunningham s’est fait très peur

Une atélectasie ou collapsus pulmonaire. Affaissement d’un poumon et disparition de l’air dans les alvéoles. Un pneumothorax. C’est tout ce champ lexical qui a été utilisé pour décrire la blessure de Cade Cunningham.

Souffrir de cela, à cet instant de la saison, c’était forcément inquiétant pour le joueur et les Pistons. Un sentiment de peur que le leader de Detroit reconnaît avoir connu.

« Cette blessure était différente de toutes celles que j’ai connues auparavant, que ce soit au début, quand j’ai été touché, ou dans ce que j’ai ressenti immédiatement et par la suite », indique le All-Star. « Merci au staff médical qui m’a aidé à traverser cette épreuve. J’étais un peu bousculé et je paniquais beaucoup à cause de ce que je ressentais. Il m’a aidé à me détendre et à surmonter cette épreuve. »

Avant de revenir, avec un bon match, face aux Bucks, Cade Cunningham a manqué 11 rencontres. Mais à quoi ressemblait ce passage à l’infirmerie ? « Quand j’étais chez moi, c’était beaucoup de repos », répond-il, avant d’expliquer qu’il a fallu monter en puissance. « On ne peut pas reprendre tout de suite un entraînement intense. Il fallait s’assurer que tout allait bien pour que je puisse repartir à fond. »

De son côté, Jalen Duren, qui parle du retour en forme du meneur de jeu comme d’un « immense soulagement », regarde cette séquence comme un verre à moitié plein.

« C’est chiant qu’il fut blessé mais ça lui a permis de couper mentalement, et physiquement bien sûr. Il a pu mettre son corps dans le bon sens pour les playoffs. Collectivement, on n’a rien perdu car il n’était pas loin. Il était toujours là, à parler, à donner son avis sur les matches », constate le pivot. « C’était agréable de voir les choses sous une autre perspective. J’ai beaucoup appris », confirme l’ancien premier choix de la Draft.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 62 34:13 46.2 34.7 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.