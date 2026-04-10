Auteur d’un match « parfait », Collin Murray-Boyles impressionne son coach

Déjà parmi les rookies les plus adroits de la ligue cette saison, Collin Murray-Boyles a fait un peu plus grimper son pourcentage de réussite cette nuit. C’est simple, face au Heat, l’intérieur des Raptors n’a pas raté le moindre tir !

Grâce à son opportunisme et son activité au rebond offensif, « CMB » a terminé avec un parfait 7/7 aux tirs, pour 17 points, 8 rebonds et 2 interceptions. Avec un +21 au score lorsqu’il était en jeu (22 minutes).

« Collin est exceptionnel. Pour être honnête, je commence à être surpris. Tout d’abord, par son dévouement envers l’équipe et toutes les petites choses qu’il fait pour nous. 8 rebonds, 17 points, défendre sur leurs meilleurs joueurs en pénétration, défendre sur (Bam) Adebayo, défendre sur quasiment n’importe qui dans l’équipe adverse… Je suis très, très impressionné par lui », loue Darko Rajakovic, son entraîneur.

Il faut dire que son rookie arrive au bout d’une première saison faite de propreté. En 56 apparitions, le 9e choix de la dernière Draft affiche des moyennes à 8.6 points et 5.1 rebonds, avec surtout 58% de réussite au tir.

Déjà utile

« Je lui ai dit ce matin que je devais arrêter d’en dire du bien aux médias à son sujet, je dois lui mettre un petit coup de pression en coulisses », lâche le coach, provoquant le rire des journalistes.

La production de son débutant ne lui permettra sans doute pas d’être cité parmi les meilleurs rookies de l’année. Collin Murray-Boyles a en revanche démontré qu’il pourrait être utile en playoffs, dont les Raptors, actuellement 5e, se rapprochent. D’autant que comme le remarque la presse locale, il commence même à obtenir des coups de sifflet.

Brandon Ingram se permet de le chambrer à ce sujet, avant de décrire plus sérieusement : « Il est assez costaud, il sera capable de prendre des rebonds offensifs, attaquer le panier, finir en force. C’est un cadre idéal pour qu’il s’épanouisse. Il est intelligent, il se soucie du jeu et à chaque fois qu’il est sur le terrain, il est efficace. »

Collin Murray-Boyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 56 22:00 57.9 34.0 65.1 2.4 2.7 5.1 1.9 2.5 0.9 1.1 0.9 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.