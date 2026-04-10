Jaden McDaniels, le retour qui fait du bien aux Wolves

Décembre 2023. C’est la dernière fois que Jaden McDaniels avait manqué autant de temps. L’ailier des Wolves a joué l’intégralité de la saison passée et n’a été freiné cette année que par une blessure au genou gauche, une tendinite rotulienne précisément. Aussi, pendant deux semaines, il a été bloqué à l’infirmerie.

« Six matches, c’est beaucoup. Ça m’a semblé long », confie-t-il. « C’était une bénédiction et une malédiction. J’ai pu me reposer un peu et maintenant, j’ai quelques rencontres pour retrouver mon rythme avec mes coéquipiers. »

Dans la défaite face au Magic, Jaden McDaniels a joué 19 minutes, dont la majorité en première période, et inscrit 18 points à 8/16 au shoot. Il semblait bien en jambes. « Ça fait du bien de rejouer au basket, de pouvoir courir, d’évoluer avec mes coéquipiers », déclare-t-il.

Ne pas oublier à quel point il est précieux

Si c’est une bonne nouvelle pour le joueur évidemment, cela l’est encore plus pour les Wolves, tant l’ailier est précieux. Comme il est très souvent sur les parquets, Minnesota a tendance à oublier à quel point son apport est essentiel. Ces six matches et deux semaines manqués ont permis de le confirmer.

« On prend un peu pour acquis ce qu’il fait tous les soirs, que ce soit défendre et, non seulement être régulier en attaque comme il l’est devenu, mais être aussi capable d’être une deuxième option. On peut organiser une attaque autour de lui », estime Chris Finch, qui détaille l’impatience de son joueur. « Comme on était en difficulté, il disait sans arrêt qu’il voulait revenir, que ses coéquipiers avaient besoin de lui. On savait qu’il allait revenir en avance. »

Le coach de Minnesota précise néanmoins que lui et son staff sont « prudents, tout en sachant qu’il faut qu’il soit en forme pour ce qui arrive ». Il a encore deux matches, maximum, pour retrouver ses jambes avant le début des choses sérieuses : les playoffs. « C’est important. Il se sent mieux et c’est agréable de le revoir. C’est ce qu’on veut à cet instant de la saison », conclut d’ailleurs Naz Reid.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 72 31:41 51.8 41.7 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.