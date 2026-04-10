Le « Hart-breaker » des Celtics

Un grand sourire se dessine sur le visage de Karl-Anthony Towns au moment d’évoquer Josh Hart. « Quel tir, quel tir ! Le Hart-breaker a encore frappé », lâche l’intérieur des Knicks sur l’énorme fin de match de son coéquipier.

Dans la dernière minute, l’arrière a ainsi planté deux paniers à 3-points de suite pour enterrer Boston. Il a converti un premier tir après un dribble pour se mettre en rythme devant Nikola Vucevic, puis un second sur un « pick-and-pop » avec Jalen Brunson, pour une même sanction devant le pivot des Celtics, trop loin de lui.

« Il s’est senti bien après le premier, pas d’hésitation. Il est si singulier… Il fait tellement de choses pour notre équipe qui ne se voient pas sur la feuille de stats. Dans ce genre de moment, il peut faire ce genre de choses », salue encore Karl-Anthony Towns au sujet de son camarade de jeu.

Les Knicks ont bien fait de lui faire confiance. Car Josh Hart a inscrit 15 de ses 26 points (10/15 aux tirs dont 5/7 de loin) dans ce dernier quart-temps. Celui-ci a profité de la stratégie des Celtics. « Leur plan de jeu était de le laisser shooter, et il a répondu présent en inscrivant des tirs décisifs », résume Mike Brown.

Maladroit ces derniers matchs, pas sur la saison

Ainsi, en amont de ce grand final, on l’a vu convertir à deux reprises dans les corners sans que Jayson Tatum ne daigne sortir sur lui. Les Celtics ont misé sur sa méforme actuelle, puisqu’il shootait à un faiblard 20% de réussite depuis quatre matchs. Même s’il affiche son meilleur pourcentage en carrière (40.6%) sur la saison.

« Je répète toujours que je suis la cinquième ou sixième option (offensive). Comment puis-je offrir des tirs faciles à ces gars-là ? […] Je ne rentre pas sur le terrain en me disant : ‘Tu sais quoi, je vais prendre sept ou huit tirs primés’. Ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. Mais quand je suis ouvert, je sais que je dois prendre ces tirs. Eux se disent probablement qu’il n’en tirera que trois ou quatre, alors ils me les laissent », décrit-il.

Résultat, un troisième match cette saison à cinq paniers longue distance convertis. « On en revient à Josh. Pas seulement par rapport à ce qu’il nous a apporté sur la ligne à 3-points et avec l’exécution offensive dans le quatrième quart-temps. Mais en seconde période surtout, il a été très bon défensivement. Il a défendu sur tout le monde, sur Tatum pendant un moment, sur les autres ailiers, sur Vooch… », rappelle aussi Mike Brown.

Du Josh Hart dans le texte en somme.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 64 30:08 50.6 40.6 72.3 1.5 6.1 7.5 4.9 2.5 1.1 1.9 0.3 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.