La MB.05 « Melo World » est déjà de sortie 

Après la récente sortie du coloris « Camo », la MB.05 enchaîne déjà avec l’arrivée de ce nouveau coloris « Melo World ». Celui-ci porte bien son nom, avec sa tige bleu ciel ornée de motifs nuageux et ses finitions en rouge, pour faire ressortir les différents logos et inscriptions.
On est bel est bien dans le monde de LaMelo Ball, avec ce bleu et blanc qui colle au maillot des Hornets, qu’il défend depuis 2020, et le même rouge qu’on retrouve sur certaines parties de ses tatouages.
La MB.05 « Melo World » est déjà sortie aux États-Unis et le meneur de Charlotte a même déjà eu l’occasion de la porter en match la semaine passée. Son arrivée en France est programmée pour ce soir minuit sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.
Notre verdict de la MB.05
Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.
Pour le reste, on peut compter sur l’expertise de Puma et l’imagination du meneur des Hornets pour faire vivre cette cinquième chaussure signature, avec des coloris toujours plus originaux.