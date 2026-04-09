La MB.05 « Melo World » est déjà de sortie 

Après la récente sortie du coloris « Camo », la MB.05 enchaîne déjà avec l’arrivée de ce nouveau coloris « Melo World ». Celui-ci porte bien son nom, avec sa tige bleu ciel ornée de motifs nuageux et ses finitions en rouge, pour faire ressortir les différents logos et inscriptions.

On est bel est bien dans le monde de LaMelo Ball, avec ce bleu et blanc qui colle au maillot des Hornets, qu’il défend depuis 2020, et le même rouge qu’on retrouve sur certaines parties de ses tatouages.

La MB.05 « Melo World » est déjà sortie aux États-Unis et le meneur de Charlotte a même déjà eu l’occasion de la porter en match la semaine passée. Son arrivée en France est programmée pour ce soir minuit sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.