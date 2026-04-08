Cade Cunningham de retour !

Absent depuis trois semaines en raison d’un pneumothorax contracté face aux Wizards, Cade Cunningham serait sur le point de retrouver les parquets ! D’après Vincent Goodwill, d’ESPN, le meneur All-Star devrait même signer son retour dès ce soir avec les Pistons, lors de la réception des Bucks.

Forcément, c’est une excellente nouvelle pour Detroit, même si l’équipe a plutôt bien géré son absence, en remportant 8 des 11 rencontres disputées sans son leader. Dans un style différent, Daniss Jenkins a ainsi globalement bien assuré le relais à la mène, se montrant même décisif lors de certaines rencontres.

Néanmoins, récupérer Cade Cunningham est évidemment nécessaire pour le leader de la conférence Est (57 victoires – 22 défaites), qui doit travailler ses automatismes avant le début des playoffs.

Le premier choix de la Draft 2021 doit désormais retrouver du rythme et des sensations avant les playoffs. Il lui reste pour cela trois matchs : Milwaukee, Charlotte puis Indiana. Comme il n’a disputé que 61 rencontres cette saison, il ne pourra pas atteindre le seuil des 65 matchs requis pour être éligible aux trophées individuels.

Sorti après seulement cinq minutes lors de sa blessure, son match face aux Wizards ne compte d’ailleurs pas dans ce total. Même en terminant la campagne sur trois apparitions, Cade Cunningham plafonnerait donc à 63 matchs « validés ». Malgré sa superbe saison, il devrait ainsi être exclu des récompenses individuelles de fin de saison.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.