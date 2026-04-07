Cade Cunningham prépare son retour !

Voilà une bonne nouvelle que l’on n’attendait pas si tôt ! Blessé au poumon après s’être jeté sur un ballon disputé avec l’arrière des Wizards, Tre Johnson, le 19 mars dernier, Cade Cunningham avait été annoncé forfait pour une durée indéterminée, avec la crainte d’une absence prolongée.

Son état de santé devait être réévalué hier par le staff médical des Pistons, et l’examen a apporté un motif d’espoir : le leader de Detroit va mieux, et son statut est désormais passé à incertain.

De quoi envisager un retour imminent, à un peu plus de dix jours du début des playoffs, pour retrouver du rythme.

« Il n’y a aucun moyen de reproduire ce que représente un match, à part jouer un match », a ainsi résumé son coach, JB Bickerstaff, qui espère pouvoir récupérer Cade Cunningham lors des trois derniers matchs de saison régulière. « Surtout quand il s’agit de monter en puissance pour être capable d’absorber l’intensité d’un match de playoffs. Ce serait bénéfique pour lui, mais aussi pour l’équipe. »

Si Daniss Jenkins a parfaitement assuré l’intérim dans le rôle de meneur titulaire, dans un registre toutefois différent, Detroit n’a évidemment plus la même force de frappe depuis la blessure de son « franchise player ». On l’a encore vu cette nuit, avec une défaite sur le parquet d’un Magic pourtant en difficulté.

Après la réception de Milwaukee demain, les Pistons auront encore deux déplacements à disputer, à Charlotte puis à Indiana, avant une bonne semaine de coupure pour attaquer les choses sérieuses.

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 61 34:22 46.1 34.6 81.4 0.9 4.7 5.6 9.9 3.1 1.5 3.7 0.9 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.