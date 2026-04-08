Stephen Curry met 70 paires de chaussures aux enchères !

Avec quel équipementier Stephen Curry va-t-il signer ? Le feuilleton aura déchaîné les passions depuis la fin de sa collaboration avec Under Armour mi-novembre et le meneur des Warriors s’est fait plaisir depuis, créant un événement à chacune de ses apparitions. À chaque occasion, le « Chef » a mis en avant une paire différente, jusqu’à son grand retour face aux Rockets dimanche, où il a créé la surprise en portant la Li-Ning Way of Wade 12 « Playoffs » de la collection signature de Dwyane Wade.

L’incroyable collection dévoilée par Stephen Curry ne va pas retrouver les placards mais va à présent être mise à l’honneur à travers une grande session d’enchères via la plateforme de référence Sotheby’s, du 13 au 28 avril. Pas moins de 70 paires de chaussures vont être mises en vente, de toutes les marques, et toutes les époques.

On retrouvera, pêle-mêle, la Nike Kobe 6 Protro « Mambacita Sweet 16 », la Air Jordan 12 Retro « Flu Game », la AE 1 Low « Gold Medal PE », et même une paire de la marque suisse « On » que le meneur a porté le 20 janvier à l’échauffement d’avant-match face à Toronto. Ces modèles sont estimés à hauteur de 3 000 à 5 000 dollars. D’autres paires devraient atteindre des montants encore plus élevés comme la Nike Kobe 4 Protro « CHBL » ou la Nike Sabrina 3 « Nike By You » aux couleurs des Warriors qui pourraient partir à 30 000 voire 50 000 dollars ! C’est également le cas de la dernière ANTA KAI 3 « CNY ».

« J’ai toujours pensé que chaque paire de baskets racontait une histoire. Cette collection illustre vraiment une période unique de ma vie, marquée par ma liberté de choix en matière de baskets cette saison. Des défilés dans le tunnel aux échauffements, en passant par les matchs à travers tout le pays, j’étais ravi de profiter de ce moment pour mettre en lumière les joueurs qui, au fil des ans, ont marqué l’univers des baskets », a déclaré Stephen Curry via un communiqué. « Ce qui rend cette initiative encore plus spéciale, c’est l’impact qu’elle peut avoir en dehors du terrain. Chaque dollar collecté soutiendra « Eat. Learn. Play. », la fondation que j’ai cofondée avec Ayesha, où nous nous concentrons sur les besoins quotidiens qui façonnent l’avenir d’un enfant, en leur donnant accès à la nourriture, à l’alphabétisation, et à des lieux sûrs pour jouer et grandir. Je suis ravi de partager ce catalogue unique d’une manière qui permette aux fans de prendre part à cette aventure ».

Toutes les paires sont signées, et le catalogue complet est déjà à retrouver ici.