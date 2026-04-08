Sans sentiment, Kevin Durant se félicite de la réaction des Rockets

Comme il avait manqué le déplacement du 24 novembre 2025, Kevin Durant faisait son premier retour à Phoenix mardi soir, après son transfert. Mais sans le vivre comme un grand moment dans sa saison, encore moins dans sa carrière. « J’ai joué dans cinq équipes. Je ne suis pas attaché à toutes », confie-t-il.

Comme attendu, l’ailier des Rockets a été hué par le public du Mortgage Matchup Center. « Je sais comment fonctionne cette salle. Elle peut faire beaucoup de bruit si on la laisse faire », précise-t-il.

Les spectateurs ont pu se faire entendre en début de rencontre, quand les Suns ont passé un 24-0 dès le premier quart-temps. Les joueurs de Jordan Ott semblaient bien lancés, alors que ceux d’Ime Udoka ont raté ce premier virage. « Tout ce qu’on pouvait mal faire, on l’a mal fait », confirme le coach de Houston.

Sauf qu’un match, c’est long et les Suns vont vite tomber sur un os. Malgré leur intensité, leur envie d’en découdre (celle de Dillon Brooks fut bien visible), les joueurs de Phoenix vont buter de plus en plus sur une solide équipe de Houston. Et sur un « KD » qui va monter en régime… notamment après s’être chauffé avec l’ancien de Memphis.

Fier de Tari Eason

« Je ne pense pas à des gars comme Brooks quand je suis sur le parquet. Oui, c’est fun de se battre contre des gars qui jouent dur, mais je n’ai pas besoin de lui ou d’autre chose pour me motiver », affirme KD.

Si bien que ce n’est pas son duel face à Dillon Brooks ni le fait de battre son ancienne équipe qui mettent en joie le cinquième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, après ce succès à Phoenix. Ce sont davantage les efforts et les rebonds offensifs, illustrés par la performance de Tari Eason (7 rebonds, dont 4 offensifs, et 3 interceptions).

« Voilà pourquoi c’est une bonne victoire : j’ai vu des joueurs élever leur niveau et franchir un cap », se félicite Kevin Durant. « Tari Eason en faisait partie. Il était partout. Rien qu’en voyant son visage, on pouvait dire qu’il voulait vraiment gagner ce match. Il a eu un impact positif. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 76 36:21 51.7 41.3 87.8 0.5 4.9 5.4 4.7 1.8 0.8 3.2 0.9 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.