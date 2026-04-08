Interview Maxime Raynaud : « C’est toujours une motivation de montrer que je fais partie des meilleurs jeunes »

Avec ses 17 points contre les Warriors la nuit dernière, Maxime Raynaud a inscrit 10 points ou plus dans 22 des 25 matchs de Sacramento depuis le All-Star Game. Élu Rookie du mois à l’Ouest, le pivot des Kings est en pleine bourre, voire même en mission pour prouver qu’il fait partie des meilleurs débutants de la saison.

Avant la rencontre, Doug Christie se disait « impressionné » par la façon dont son joueur avait progressé au fil de la saison, en particulier lorsque les défenses adverses avaient commencé à s’adapter à son jeu.

« Il a su s’ajuster. Quand les défenses ont fermé son floater, il les a punies à mi-distance, et il a aussi su trouver ses coéquipiers. Nous sommes vraiment satisfaits de ce qu’il a montré » répète ainsi le technicien des Kings.

Maxime Raynaud est donc revenu avec nous sur sa saison rookie, avec un Killian Hayes chambreur à ses côtés…

Maxime, vous finissez la saison en boulet de canon. Comment l’expliquez-vous ? Est-ce simplement une question de répétitions, d’aisance grandissante ?

C’est un peu tout ça. Évidemment, il y a les répétitions, le fait d’avoir du temps de jeu aussi, et, d’un autre côté, la confiance ainsi que le plan de jeu qui se met en place. Je pense que, naturellement, quand on joue un peu plus autour de toi, ça facilite le jeu. Au final, c’est surtout de la confiance et de l’expérience.

Aviez-vous aussi quelque chose à prouver après votre non-sélection au Rising Stars ? Y avait-il une motivation supplémentaire pour montrer que vous faites partie des meilleurs rookies de cette saison ?

Oui, il y a toujours une motivation à montrer qu’on fait partie des meilleurs jeunes. Après, ce sont aussi des choses qui sont hors de mon contrôle, donc je n’ai pas envie d’y porter trop d’attention. Si je me concentre là-dessus, je vais juste péter un câble parce que je ne comprends pas… Mais oui, évidemment, il y a un petit côté « revanche ».

Ça vous avait surpris de ne pas être sélectionné pour le Rising Stars ?

Oui, oui.

(Assis à sa gauche, Killian Hayes l’interrompt alors : « Très »)

Non, non, toi, tu étais très surpris, mais moi, je savais que je n’allais pas être sélectionné pour le Rising Stars… Je le savais.

Il vous reste deux matchs dans la saison. Quel premier bilan tirez-vous de votre saison rookie ?

Beaucoup d’apprentissages à tous les niveaux. Sur mon corps, sur mon mental, sur la manière dont les matchs s’enchaînent, sur la façon d’organiser sa vie autour du terrain, autour de la compétition. C’est énormément d’apprentissages et, en même temps, beaucoup de rencontres et beaucoup de nouveautés. Moi, ça m’a fait très plaisir.

Je crois que j’ai perdu plus de matchs cette année que pendant tout le reste de ma vie !

Offensivement, le coach nous disait avant le match qu’il était impressionné par votre toucher et votre vision du jeu…

Ah attends, Killian, tu as entendu ? Le coach disait que j’ai un bon toucher et une bonne vision du jeu.

(Killian Hayes : « Ah OK, la vision… Le toucher, oui. Le toucher est incroyable… Je dirais qu’il y a plus de toucher que de vision ! »)

Cette vision du jeu, elle vient d’où ?

Ça vient de Killian. Ça vient de Killian Hayes.

C’est lui qui vous a tout appris ?

Exactement. Toute ma vision du jeu, c’est Killian Hayes. C’est-à-dire que, depuis Cholet, moi, je le regarde. Je regarde des clips de lui. Déjà, il est beau, mais en plus de ça, il est fort au basket. Donc c’est juste Killian Hayes. (rires)

Doug Christie disait aussi que, pour la saison prochaine, vos principaux axes de progression sont le physique, donc prendre de la caisse, et la défense. Est-ce que ça fera partie de votre entraînement estival ?

Oui, je suis d’accord avec lui. Je pense qu’on est sur la même longueur d’onde à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, on aura des entretiens de fin de saison la semaine prochaine, après notre dernier match, et c’est là qu’on va mettre ce plan en place.

Allez-vous rester à Sacramento pendant la majeure partie de l’été ? Espérez-vous aussi participer aux fenêtres de qualification avec l’Equipe de France ?

Je l’espère, mais je ne sais pas encore. Ça va se décider avec la franchise dans les jours ou les semaines qui arrivent.

Enfin, cette saison, vous avez perdu 75 % de vos matchs. Est-ce la première fois que cela vous arrive ? Et si oui, est-ce que cela a changé votre approche ?

Déjà, oui, c’est la première fois que je perds autant. Je crois que j’ai perdu plus de matchs cette année que pendant tout le reste de ma vie ! Mais il ne faut pas changer son approche, dans le sens où tu veux toujours être un compétiteur, tu veux toujours essayer de gagner et tu veux toujours essayer de faire le plus possible avec ce qu’on te donne. Ça, ça doit être intangible à chaque fois. Mais c’est vrai que, d’un côté, ça te met un coup, et de l’autre, ça développe ta résilience. Donc il faut essayer de trouver un peu de positif, même dans ce genre de situation.

Propos recueillis à San Francisco.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 72 26:13 56.5 28.8 78.6 1.9 5.5 7.5 1.3 2.3 0.5 1.2 0.5 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.