Giannis Antetokounmpo privé d’un gros bonus de Nike pour avoir raté trop de matchs ?

Le dernier article publié par Shams Charania ne va sans doute pas plaire à Giannis Antetokounmpo, alors que l’intérieur des Bucks s’en était déjà pris à « l’insider » après la dernière « trade deadline ».

Car alors que le « Greek Freak » vient de vider son sac auprès du Milwaukee Journal-Sentinel, le journal local, ESPN propose une vision bien différente de ce qui se passe dans le Wisconsin.

Notamment en précisant que Giannis Antetokounmpo aurait touché un gros bonus de la part de Nike s’il avait pu jouer 41 matchs cette saison. Toujours bloqué à 36 rencontres, le double MVP a-t-il fait le forcing auprès de ses dirigeants pour revenir… afin de toucher ce bonus ? C’est ce que semble suggérer ESPN, sans toutefois l’affirmer.

Si ce bonus existe bien, il nuance en tout cas fortement la version de l’intéressé, qui expliquait vouloir disputer la fin de saison car il « n’abandonne jamais » et veut « vivre (s)a vie à fond. »

Globalement, Shams Charania décrit surtout une organisation perdue, Giannis Antetokounmpo et son agent, Alex Saratsis, ayant rappelé dès fin janvier aux Bucks que les deux camps s’étaient promis de trouver une porte de sortie commune si les choses tournaient mal, lorsque le MVP des Finals 2021 a prolongé son contrat, en 2020 puis 2023. Sauf qu’en tentant de le retenir à tout prix, la franchise a finalement conduit tout le groupe dans une impasse.

« C’est l’une des situations les plus toxiques de toute la ligue », explique une source anonyme proche de l’équipe. « Ils ont attendu jusqu’à la toute fin pour Giannis, et maintenant tout le monde est au courant. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.